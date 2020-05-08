15:13 (мск), источник: ТАСС
Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии
Президент связал попытки переписать историю с политической борьбой в некоторых странах.
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив «Мюнхенский сговор» и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
«Ведь посмотрите, что тогда произошло. Вот это и есть сговор, секретная часть. Написанная, не написанная, но это все в документах у нас есть. И Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта
Путин напомнил, что не раз говорил о том, как складывались годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Он сделал акцент на том, что «в Советском Союзе все это прекрасно помнили и знали». «Ведь Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт. Никто же не поддержал. Более того, в тридцать восьмом году ведущие западные страны — и Великобритания, и Франция — встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию», — напомнил глава российского государства.
По его мнению, «как бы там было приятно или неприятно
«И война началась. Причем же Советский Союз здесь? Советский Союз был вообще последним из крупнейших держав, которые подписали с Германией пакт о ненападении. До этого все подписали. И что же, это основание, чтобы обвинять Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны?» — резюмировал глава государства.
30 сентября 1938 года в Мюнхене на встрече Адольфа Гитлера с
Попытка переписать историю
Путин считает, что попытки переписать историю происходят в тех странах, где идет внутриполитическая борьба, и некоторым силам нужно «взбодрить электорат».
Глава государства согласился с тем, что в современном мире есть риск возрождения нацизма. «Думаю, что риск возрождения нацизма есть, но он не связан с попытками переиначить, переписать историю. Вообще это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню», — сказал Путин.
По его мнению, «это инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны, и всячески муссируют эту проблему».
«Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах. И те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом», — полагает президент.