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15:30 (мск), источник: ТАСС

МАК продолжит заниматься расследованием авиакатастроф

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Росавиация займется расследованием авиапроисшествий.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет продолжит заниматься расследованием авиакатастроф. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства «Об утверждении правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ» сообщила, что Росавиация займется расследованием авиапроисшествий. На данный момент эта функция закреплена за МАКом, планируется, что в будущем его сменит Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов.

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«Концептуальных изменений проект постановления не предусматривает. Правила приводятся в соответствие с приложением 13к Конвенции о международной гражданской авиации. Согласно проекту правил, расследование авиапроисшествий и серьезных инцидентов с воздушными судами на территории России организует и проводит уполномоченный на это орган с участием Росавиации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций», — пояснили в пресс-службе Минтранса.

«Законопроект о ратификации соглашения о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов внесен в правительство РФ», — добавили в министерстве.

Документ о создании МБРА планировалось ратифицировать до конца года, сообщал ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В середине октября 2018 г. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий (МБРА). В ноябре РФ и Армения подписали соглашение о создании МБРА.

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