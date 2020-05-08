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16:02 (мск), источник: РАПСИ

СПЧ обратился в прокуратуру в связи со снятием мемориальных табличек жертвам НКВД в Твери

МОСКВА, 8 мая — РАПСИ. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к начальнику управления Генеральной прокуратуры по Центральному федеральному округу Мурату Кабалоеву с просьбой проверить законность и обоснованность снятия мемориальных табличек в память о жертвах политических репрессий в Твери, сообщает пресс-служба органа.

Ранее с фасада здания Тверского государственного медицинского университета (бывшего здания НКВД по Калининской области) были сняты две мемориальные таблички, установленные в 1991 году в память о жертвах политических репрессий. По информации Совета, демонтаж был осуществлен по решению прокуратуры Центрального района Твери.

«Совет глубоко обеспокоен данной информацией, поскольку в указанном представлении (прокуратуры — прим. ред.) не содержится убедительных доводов относительно необходимости демонтажа мемориальных табличек, тем более в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Решение властей города Калинина 1991 года об установке табличек продолжает действовать, органами прокуратуры не предпринималось никаких мер по его отмене», — говорится в сообщении СПЧ.

В связи с этим Совет просит обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить проверить законность и обоснованность действий прокуратуры Центрального района города Твери.

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