СПЧ обратился в прокуратуру в связи со снятием мемориальных табличек жертвам НКВД в Твери

Ранее с фасада здания Тверского государственного медицинского университета (бывшего здания НКВД по Калининской области) были сняты две мемориальные таблички, установленные в 1991 году в память о жертвах политических репрессий. По информации Совета, демонтаж был осуществлен по решению прокуратуры Центрального района Твери.
«Совет глубоко обеспокоен данной информацией, поскольку в указанном представлении (прокуратуры — прим. ред.) не содержится убедительных доводов относительно необходимости демонтажа мемориальных табличек, тем более в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Решение властей города Калинина 1991 года об установке табличек продолжает действовать, органами прокуратуры не предпринималось никаких мер по его отмене», — говорится в сообщении СПЧ.
В связи с этим Совет просит обратить внимание на сложившуюся ситуацию и поручить проверить законность и обоснованность действий прокуратуры Центрального района города Твери.