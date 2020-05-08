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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Штаб Байдена ответил на обвинения в домогательствах

Обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес предполагаемого кандидата в президенты США от демократов и бывшего вице-президента Джо Байдена, основаны на лжи, заявила заместитель руководителя его предвыборного штаба Кейт Бедингфилд. Об этом сообщает The Hill.

Источник: AP 2020

«Правда заключается в том, что эти обвинения являются ложью и что материал, который был представлен для их обоснования, доказывает их ложность», — подчеркнула представитель кампании Байдена.

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Вместе с тем Бедингфилд отметила, что женщины должны иметь возможность говорить и делиться своими историями, не опасаясь какой-либо мести, и штаб Байдена обязан это обеспечить.

Сам Байден, отвечая на обвинения в домогательствах, также заявлял об их лживости. Кроме того, политик пообещал, что если станет президентом США, то примет меры по ослаблению действующего ныне законодательства, защищающего студентов, обвиняемых в насильственных действиях сексуального характера внутри университетских городков.

Джо Байдена обвиняет в домогательствах Тара Рид, работавшая на него в 1990-х в качестве помощницы, когда он был сенатором от штата Дэлавер. По словам женщины, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте своей маме, подруге, брату и бывшей коллеге.

Байден является лидером среди демократов за право быть выдвинутым кандидатом от партии на выборах президента США. Среди республиканцев безоговорочно лидирует действующий президент Дональд Трамп.

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