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03:48 (мск), источник: Известия

США назвали условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.

Источник: AP 2020

По его словам, Москва должна убедить Китай также сесть за стол переговоров.

Биллингсли отметил, что «одна из главных проблем с новым Договором о СНВ» заключается в том, что в нем «не участвуют китайцы». Он также высказал мнение, что соглашение выгоднее России, нежели США.

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7 мая президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями. Во время беседы американский лидер заявил, что сейчас подходящее время для сотрудничества.

В начале апреля Россия в очередной раз призывала США как можно скорее продлить ДСНВ. В свою очередь, в США заявили об изучении вариантов пролонгации данного соглашения.

Однако позже стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились активизировать диалог о ДСНВ.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

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О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

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