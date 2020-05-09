03:48 (мск), источник: Известия
США назвали условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления
По его словам, Москва должна убедить Китай также сесть за стол переговоров.
Биллингсли отметил, что «одна из главных проблем с новым Договором о СНВ» заключается в том, что в нем «не участвуют китайцы». Он также высказал мнение, что соглашение выгоднее России, нежели США.
7 мая президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями. Во время беседы американский лидер заявил, что сейчас подходящее время для сотрудничества.
В начале апреля Россия в очередной раз призывала США как можно скорее продлить ДСНВ. В свою очередь, в США заявили об изучении вариантов пролонгации данного соглашения.
Однако позже стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились активизировать диалог о ДСНВ.
ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.