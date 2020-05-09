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15:33 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: 11 сотрудников секретной службы США заболели коронавирусом

Одиннадцать работников Секретной службы США заразились коронавирусом, 23 сотрудника вылечились от COVID-19, сообщает портал Yahoo со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS).

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 959 249+87 531
Скончалось275 328+5 049
Выздоровело1 333 094+38 107
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Согласно документу, еще 60 работников службы находятся на самоизоляции. В марте сообщалось всего об одном заболевшем.

Секретная служба США охраняет гособъекты в стране, а также президента и других высокопоставленных чиновников. Контактировали ли заразившиеся сотрудники службы с чиновниками, не уточняется. В DHS не стали комментировать доклад, представители спецслужбы от комментариев отказались.

По словам источника CNN, коронавирусом также заразилась личная помощница дочери президента США Иванки Трамп. Телеканал уточняет, что помощница в течение нескольких недель работала удаленно и не контактировала с дочерью Дональда Трампа. Никаких симптомов у заболевшей не проявлялось. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер тоже сдали тесты на COVID-19, они оказались отрицательными.

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