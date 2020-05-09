СМИ: 11 сотрудников секретной службы США заболели коронавирусом

Согласно документу, еще 60 работников службы находятся на самоизоляции. В марте сообщалось всего об одном заболевшем.
Секретная служба США охраняет гособъекты в стране, а также президента и других высокопоставленных чиновников. Контактировали ли заразившиеся сотрудники службы с чиновниками, не уточняется. В DHS не стали комментировать доклад, представители спецслужбы от комментариев отказались.
По словам источника CNN, коронавирусом также заразилась личная помощница дочери президента США Иванки Трамп. Телеканал уточняет, что помощница в течение нескольких недель работала удаленно и не контактировала с дочерью Дональда Трампа. Никаких симптомов у заболевшей не проявлялось. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер тоже сдали тесты на COVID-19, они оказались отрицательными.