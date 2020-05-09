Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
22Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
9 мая, источник: РИА Новости

Захарова оценила твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.

Источник: РИА Новости

Ранее в аккаунтах Белого дома в инстаграме и твиттере появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.

«Сегодня «вместо открыток» многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. «Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается». Именно так, слово в слово, написано в белодомовском аккаунте», — написала Захарова в Facebook.

Читайте также
Facebook объяснил, почему удалял фотографию водружения Знамени Победы на Рейхстаге

По ее словам, «складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя Президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе».

«В российско-американском заявлении воспевался “Дух Эльбы”, в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух», — отметила Захарова.

«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя “лидером свободного мира” и “защитником демократии”, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Читайте также
 Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Коронавирус COVID-19: главные события 9 мая
В Москве прошел салют в честь Дня Победы (видео)
Стало известно, какие магазины откроются первыми
Российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса
Поздравление Черчесовым россиян с Днем Победы возмутило фанатов
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Какой была техника первого Парада Победы в Москве в 1945 году Легендарные военные машины
Авто
Вся правда о главном советском автомобиле Великой Отечественной «Полуторки» ГАЗ-АА во многом вывезли Великую Отечественную войну, поддерживали «Дорогу жизни» по льду Ладожского озера и совершили множество других подвигов. В обращении эта техника была экстремально сложной: сегодня такое представить просто невозможно
Кино
Прошли войну: кинозвезды, воевавшие на фронте и на экране Многие знаменитые советские артисты и режиссеры прошли войну: кто-то был простым солдатом, кто-то служил в штабах армий. Многим из них довелось еще раз вернуться на передовую — уже на съемочной площадке.
Новости партнеров
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Меньшова рассталась с мужем, с которым прожила вместе почти четверть века
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Блогер с длинными ногами перещеголяла Волочкову
Дети
Как жили дети в эвакуации: правдивые истории Накануне Дня Победы публикуем воспоминания участников тех событий
Леди
Как сложились судьбы актрис фильмов о Великой Отечественной войне Рассказываем подробнее об артистках в нашем материале.
Новости партнеров
Единственная дочь Лолиты – приемный ребенок
Эксперт раскрыл главное: «Конституция – акт прямого действия» – жми!
Конституция обеспечит россиян социальными гарантиями не только в кризис
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь