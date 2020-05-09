Захарова оценила твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом

Ранее в аккаунтах Белого дома в инстаграме и твиттере появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.
«Сегодня «вместо открыток» многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. «Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается». Именно так, слово в слово, написано в белодомовском аккаунте», — написала Захарова в Facebook.
По ее словам, «складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя Президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе».
«В российско-американском заявлении воспевался “Дух Эльбы”, в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух», — отметила Захарова.
«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя “лидером свободного мира” и “защитником демократии”, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — подчеркнула официальный представитель МИД.