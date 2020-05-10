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00:35 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные Силы. При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — говорится в обращении.

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75 лет Победе в Великой Отечественной войне

Как отметил глава государства, уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что российская армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надежно обеспечить суверенитет и национальные интересы страны, безопасность и мирную жизнь граждан.

Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов всегда будут равняться на поколение победителей.

«Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твердости и силы нашей армии», — отметил он.

Президент назвал большой честью и ответственностью начинать отсчет своей будущей службы 9 мая, когда Россия и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы.

Глава государства выразил уверенность, что офицеры будут профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в ходе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники.

«И конечно, самое серьёзное внимание уделите обучению своих подчиненных, воспитанию их в духе патриотизма, ответственности, уставной дисциплины», — заключил Путин.

Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс
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