История болезни: почему в Туркменистане нет коронавируса

Туркменистан — единственная постсоветская страна, где до сих пор не выявили ни одного больного коронавирусом. Сторонние наблюдатели считают, что Ашхабад скрывает не только случаи инфицирования, но и гибель граждан. Дополнительный аргумент в пользу этой версии — ограничение Ашхабадом контактов с представителями ВОЗ. «Известия» разбирались в ситуации.
Международные наблюдатели сомневаются в достоверности туркменских данных. Так, правозащитники Amnesty International заявляют, что Ашхабад намеренно принижает серьезность пандемии.
В посольстве США в Туркменистане считают, что республика не подтвердит случаи заражения, даже если их выявит. В дипмиссии отмечают, что медицинские протоколы в стране не соответствуют стандартам, а от некоторых лиц требуют пройти медицинский осмотр или сдать анализы, которые не имеют отношения к COVID-19.
Власти Туркменистана опровергают подозрения. 22 апреля об этом заявил глава МИД страны Рашид Мередов. «Если бы был хотя бы один подтвержденный случай, мы бы незамедлительно сообщили об этом Всемирной организации здравоохранения. Мы ничего не скрываем», — сказал он и пригласил представителей международных организаций посетить туркменские карантинные центры.
Миссия ВОЗ действительно отправилась в регион. Сначала эксперты организации посетили Таджикистан. В этой стране до последнего времени также не было коронавируса. Но за день до приезда миссии — 30 апреля — Душанбе впервые признал наличие зараженных. По состоянию на 8 мая в Таджикистане выявили 460 больных, 12 человек скончались.
«Необходимое условие для работы миссии — приглашение от местного правительства, заинтересованного в помощи со стороны ВОЗ. Из Таджикистана ВОЗ такое приглашение получила, а с Туркменистаном, как обычно, договориться невозможно», — рассказал на условиях анонимности сотрудник одного из агентств ООН в Ашхабаде.
При этом представитель ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска посетила карантинные учреждения в городах Туркменабад (бывший Чарджоу) и Туркменбаши (бывший Красноводск). По итогам поездки она заявила, что Ашхабад «работает на самом высоком уровне».
Отношение к коронавирусу в Туркменистане сложное. В феврале и марте государственные СМИ свободно распространяли информацию о болезни, в госучреждениях Ашхабада раздавали буклеты с советами по противодействию инфекции.
На заседании правительства 16 марта о борьбе с вирусом высказался президент Гурбангулы Бердымухамедов.
«Наши мудрые предки возжигали гармалу при переезде в новый дом, на свадьбе, а также в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», — сказал глава государства.
После этого гармалой дважды в день начали окуривать школы, больницы и госучреждения. Окурили даже комнаты и залы конференции по сотрудничеству с ООН в Ашхабаде.
Народная мысль приписала также целебные свойства похлебке из бараньих голов и ног, которые в результате быстро подорожали.
Следующий поворот государственной мысли произошел в начале апреля.
Термин исключили из буклетов, которые распространяли в стране, гражданам, которые говорят о пандемии или носят на улице маски, пригрозили арестом.
К концу апреля — началу мая в Туркменистане утвердилась третья линия поведения. Вместо громких заявлений и прямых запретов чиновники перешли к точечным решениям. Карантин в стране не ввели, но на въездах в города и на крупных трассах установили блокпосты, где бесконтактным способом проезжающим проверяют температуру.
Городские автобусы, остановки общественного транспорта начали обрабатывать дезинфицирующим раствором. Специальный режим ввели в тюрьмах, заключенным запретили получать передачи. На удаленный режим работы перешли иностранные посольства в Ашхабаде.
Один из них — в городе Туркменабад — сняли на видео. На кадрах видно, что в каждой палатке установлено 15−20 двухъярусных кроватей и обогреватель, мощности которого не хватает — некоторым приходится спать в верхней одежде. Помещения никак не изолированы: новоприбывшие живут вместе с теми, кого уже выписывают.
Еще одна мера — ограничение оборота наличных денег. С 8 апреля снять их можно только в банкоматах того банка, где выпущена карта. В стране также запрещено снимать с карт более 800 манатов в день (17 тыс. рублей).
9 апреля состоялся велопробег в честь дня здоровья. 19 апреля возобновился чемпионат по футболу, матчи проходят со зрителями. 26 апреля в республике отметили День туркменского скакуна. Кульминацией торжеств стала передача президенту Бердымухамедову лучших коней от регионов и ведомств. День Победы 9 Мая в стране отметят военным парадом и праздничным салютом.
Эксперты говорят, что судить о реальной ситуации в Туркменистане сложно. Государственные СМИ публикуют только официальную информацию. Независимые издания руководствуются данными беглых туркменских оппозиционеров, их сведения тоже могут быть ангажированными.
Политолог Аждар Куртов в беседе с «Известиями» отмечает, что эпидемиологической безопасности Туркменистана способствует закрытость страны:
Строго контролируется въезд и выезд за границу, перемещение между регионами внутри республики. Кроме того, численность населения в стране невелика, хотя площадь государства большая. Думаю, благодаря этому ситуация пока контролируется.
Заведующий отделением Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин подчеркивает, что открытой статистики в Туркменистане нет не только по коронавирусу, но и по ВИЧ, туберкулезу:
Думаю, причина кроется в особенностях личности президента Бердымухамедова. Он медик по образованию, написал 11-томник о лекарственных растениях. В специфической авторитарной логике проблемы в области здравоохранения бросят тень на его образ. Поэтому врачи рапортуют исключительно об успехах.