Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Подвиги женщин-медиков во время Великой Отечественной войныНе испугаться и не спрятаться. 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о невероятных поступках участвоваших в ней женщин
Фоторепортажи
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
10:34 (мск), источник: Известия

История болезни: почему в Туркменистане нет коронавируса

В Ашхабаде запрещают неприятные слова и окуривают дома целебной травой.

Коронавирус COVID-19
10:49 (мск)Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств на борьбу с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 026 729+85 863
Скончалось279 345+4 395
Выздоровело1 377 354+53 103
Идёт загрузка

Туркменистан — единственная постсоветская страна, где до сих пор не выявили ни одного больного коронавирусом. Сторонние наблюдатели считают, что Ашхабад скрывает не только случаи инфицирования, но и гибель граждан. Дополнительный аргумент в пользу этой версии — ограничение Ашхабадом контактов с представителями ВОЗ. «Известия» разбирались в ситуации.

ВОЗ и ныне там

Читайте также
Как живут в Туркменистане, где официально нет коронавируса

Международные наблюдатели сомневаются в достоверности туркменских данных. Так, правозащитники Amnesty International заявляют, что Ашхабад намеренно принижает серьезность пандемии.

В посольстве США в Туркменистане считают, что республика не подтвердит случаи заражения, даже если их выявит. В дипмиссии отмечают, что медицинские протоколы в стране не соответствуют стандартам, а от некоторых лиц требуют пройти медицинский осмотр или сдать анализы, которые не имеют отношения к COVID-19.

Власти Туркменистана опровергают подозрения. 22 апреля об этом заявил глава МИД страны Рашид Мередов. «Если бы был хотя бы один подтвержденный случай, мы бы незамедлительно сообщили об этом Всемирной организации здравоохранения. Мы ничего не скрываем», — сказал он и пригласил представителей международных организаций посетить туркменские карантинные центры.

Миссия ВОЗ действительно отправилась в регион. Сначала эксперты организации посетили Таджикистан. В этой стране до последнего времени также не было коронавируса. Но за день до приезда миссии — 30 апреля — Душанбе впервые признал наличие зараженных. По состоянию на 8 мая в Таджикистане выявили 460 больных, 12 человек скончались.

Следом миссия должна была посетить Туркменистан, но возникли трудности.
Читайте также
Страны непуганых пациентовКак Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19

«Необходимое условие для работы миссии — приглашение от местного правительства, заинтересованного в помощи со стороны ВОЗ. Из Таджикистана ВОЗ такое приглашение получила, а с Туркменистаном, как обычно, договориться невозможно», — рассказал на условиях анонимности сотрудник одного из агентств ООН в Ашхабаде.

При этом представитель ВОЗ в Туркменистане Паулина Карвовска посетила карантинные учреждения в городах Туркменабад (бывший Чарджоу) и Туркменбаши (бывший Красноводск). По итогам поездки она заявила, что Ашхабад «работает на самом высоком уровне».

Братский могильник

Отношение к коронавирусу в Туркменистане сложное. В феврале и марте государственные СМИ свободно распространяли информацию о болезни, в госучреждениях Ашхабада раздавали буклеты с советами по противодействию инфекции.

На заседании правительства 16 марта о борьбе с вирусом высказался президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Он потребовал окуривать население, жилые дома дымом священного растения гармала (также известно как могильник или адраспан).
Читайте также
Вирус их не беретФеномен 14 стран, не затронутых пандемией

«Наши мудрые предки возжигали гармалу при переезде в новый дом, на свадьбе, а также в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», — сказал глава государства.

После этого гармалой дважды в день начали окуривать школы, больницы и госучреждения. Окурили даже комнаты и залы конференции по сотрудничеству с ООН в Ашхабаде.

Народная мысль приписала также целебные свойства похлебке из бараньих голов и ног, которые в результате быстро подорожали.

Следующий поворот государственной мысли произошел в начале апреля.

Международная организация «Репортеры без границ» сообщила, что в Туркменистане запретили употреблять слово «коронавирус».
Фоторепортаж
Как Европа выходит из карантина

Термин исключили из буклетов, которые распространяли в стране, гражданам, которые говорят о пандемии или носят на улице маски, пригрозили арестом.

К концу апреля — началу мая в Туркменистане утвердилась третья линия поведения. Вместо громких заявлений и прямых запретов чиновники перешли к точечным решениям. Карантин в стране не ввели, но на въездах в города и на крупных трассах установили блокпосты, где бесконтактным способом проезжающим проверяют температуру.

Городские автобусы, остановки общественного транспорта начали обрабатывать дезинфицирующим раствором. Специальный режим ввели в тюрьмах, заключенным запретили получать передачи. На удаленный режим работы перешли иностранные посольства в Ашхабаде.

Прибывающих в страну граждан помещают к карантинные лагеря.

Один из них — в городе Туркменабад — сняли на видео. На кадрах видно, что в каждой палатке установлено 15−20 двухъярусных кроватей и обогреватель, мощности которого не хватает — некоторым приходится спать в верхней одежде. Помещения никак не изолированы: новоприбывшие живут вместе с теми, кого уже выписывают.

Еще одна мера — ограничение оборота наличных денег. С 8 апреля снять их можно только в банкоматах того банка, где выпущена карта. В стране также запрещено снимать с карт более 800 манатов в день (17 тыс. рублей).

При этом в стране не прекращается проведение массовых мероприятий.

9 апреля состоялся велопробег в честь дня здоровья. 19 апреля возобновился чемпионат по футболу, матчи проходят со зрителями. 26 апреля в республике отметили День туркменского скакуна. Кульминацией торжеств стала передача президенту Бердымухамедову лучших коней от регионов и ведомств. День Победы 9 Мая в стране отметят военным парадом и праздничным салютом.

Дело врача

Эксперты говорят, что судить о реальной ситуации в Туркменистане сложно. Государственные СМИ публикуют только официальную информацию. Независимые издания руководствуются данными беглых туркменских оппозиционеров, их сведения тоже могут быть ангажированными.

Политолог Аждар Куртов в беседе с «Известиями» отмечает, что эпидемиологической безопасности Туркменистана способствует закрытость страны:

Строго контролируется въезд и выезд за границу, перемещение между регионами внутри республики. Кроме того, численность населения в стране невелика, хотя площадь государства большая. Думаю, благодаря этому ситуация пока контролируется.

Заведующий отделением Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин подчеркивает, что открытой статистики в Туркменистане нет не только по коронавирусу, но и по ВИЧ, туберкулезу:

Думаю, причина кроется в особенностях личности президента Бердымухамедова. Он медик по образованию, написал 11-томник о лекарственных растениях. В специфической авторитарной логике проблемы в области здравоохранения бросят тень на его образ. Поэтому врачи рапортуют исключительно об успехах.
Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
 Унесенный журавлями: памятник героям Ржева откроется после карантина
«Кинжальная» ватага: в Сибири появится полк с гиперзвуковыми ракетами
Коронавирус COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса
В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек
Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек
Число случаев COVID-19 в России достигло 209 тысяч
Россиян летом ждут еще одни длинные выходные
Названы возможные сроки снижения случаев COVID-19 в России
Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Тони Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
Кабмин расширил возможности регионов в борьбе с коронавирусом
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Какой была техника первого Парада Победы в Москве в 1945 году Легендарные военные машины
Горячие темы на Авто
самая автомобильная тема... 204
Победа над фашизмом 135
на П начинается,на А заканчивается ? 138
С ДНЁМ ПОБЕДЫ !!! 68
Кино
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне Могут ли современные российские фильмы о войне составить конкуренцию советской военной киноклассике? Решайте сами после просмотра этих военных драм с участием звезд нового поколения
Новости партнеров
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Россиян предупредили о масштабной катастрофе хуже, чем COVID-19
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Пророчество знаменитого старца Иоанна Крестьянкина о коронавирусе
Дети
Как жили дети в эвакуации: правдивые истории Накануне Дня Победы публикуем воспоминания участников тех событий
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к 75-летию Победы.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь