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06:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус

Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 10.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано4 024 009+85 929
Скончалось279 311+4 413
Выздоровело1 375 624+53 572
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

По его мнению, ответ Белого дома на угрозу коронавируса был абсолютно хаотичной катастрофой. Обама раскритиковал решения администрации президента, добавив, что реакция на вспышку COVID-19 послужила критическим напоминанием о необходимости сильного государственного руководства во время глобального кризиса.

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«Вот, что происходит, когда мышление “что в этом есть для меня” и “к черту всех остальных” введено в действие в нашем правительстве», — заявил бывший американский лидер.

Как отмечает собеседник телеканала, данные высказывания призваны побудить к активному участию сотрудников бывшей администрации Обамы в предвыборной кампании Джо Байдена, главного кандидата от Демократической партии США на выборах президента в 2020 году.

По данным на 10 мая, в мире более 3,99 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 276 тысяч скончались, более 1,34 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Россия. При этом в США инфицировано более 1,3 миллиона человек, 78 тысяч граждан скончались.

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