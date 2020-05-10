Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Подвиги женщин-медиков во время Великой Отечественной войныНе испугаться и не спрятаться. 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о невероятных поступках участвоваших в ней женщин
Фоторепортажи
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
10:49 (мск), источник: ТАСС

Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правительство РФ расширило возможности регионов по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом говорится в документе, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина РФ.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 026 729+85 863
Скончалось279 345+4 395
Выздоровело1 377 354+53 103
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"
Что полезно знать
Если сидишь дома

«Регионы смогут направлять средства, выделенные из резервного фонда правительства, на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на проведение такой диагностики», — говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что выделенные средства могут быть направлены на оснащение как действующих, так и перепрофилируемых больниц и клиник, что создаст дополнительные условия для эффективной и своевременной помощи больным с коронавирусом.

Всего из резервного фонда правительства регионам было выделено свыше 65,8 млрд рублей. Первый транш в размере 33,4 млрд рублей поступил в марте, второй — 32,4 млрд рублей — в апреле. Эти средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 10.05
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса
В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек
Число больных с коронавирусом в России превысило 155 000 человек
Число случаев COVID-19 в России достигло 209 тысяч
Россиян летом ждут еще одни длинные выходные
Названы возможные сроки снижения случаев COVID-19 в России
Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Тони Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Какой была техника первого Парада Победы в Москве в 1945 году Легендарные военные машины
Горячие темы на Авто
самая автомобильная тема... 204
Победа над фашизмом 135
на П начинается,на А заканчивается ? 138
С ДНЁМ ПОБЕДЫ !!! 68
Кино
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне Могут ли современные российские фильмы о войне составить конкуренцию советской военной киноклассике? Решайте сами после просмотра этих военных драм с участием звезд нового поколения
Новости партнеров
Почему россияне возненавидели пережившую коронавирус Бабкину
Странность в "Джентльменах удачи", которую зрители заметили спустя 50 лет
Новый запрет: в России больше нельзя снять деньги через банкоматы
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Популярные темы на «Детях»
Меня трясёт 532
Недоумение... 148
Как понять что с тобой не так? 119
Обучение на психолога 104
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к 75-летию Победы.
Новости партнеров
Старинные отели, в которых есть изюминка
Каким стал мальчик-мажор из фильма "Игрушка" спустя 40 лет (фото)
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
5 признаков того, что вы переболели Covid-19
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь