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11:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: не нужно все время хвататься за наше героическое прошлое

Президент России Владимир Путин заявил, что национальная идея страны — в патриотизме. По мнению президента, это не повод все время концентрироваться на героическом прошлом.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым.. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал ведущий Павел Зарубин.

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Президент в октябре 2019 года сказал, что благодаря патриотизму в 1990 годы удалось избежать развала страны. В декабре того же года глава государства выразил мнение, что патриотизм — единственная возможная идеология современного общества. В 2018 году господин Путин назвал чувство патриотизма «стержнем генетической памяти».

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