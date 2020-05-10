Путин: не нужно все время хвататься за наше героическое прошлое

«Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым.. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал ведущий Павел Зарубин.
Президент в октябре 2019 года сказал, что благодаря патриотизму в 1990 годы удалось избежать развала страны. В декабре того же года глава государства выразил мнение, что патриотизм — единственная возможная идеология современного общества. В 2018 году господин Путин назвал чувство патриотизма «стержнем генетической памяти».