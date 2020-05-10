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12:07 (мск), источник: Ведомости

В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая

Губернаторы российских регионов продлевают режимы повышенной готовности, объявленные из-за распространения коронавирусной инфекции, до 31 мая.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 038 747+86 842
Скончалось279 468+4 401
Выздоровело1 380 376+50 167
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Источник: РИА "Новости"

Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут действовать до конца весны в Санкт-Петербурге, Бурятии, на большей части Якутии.

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Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении действия ограничений и запретов из-за коронавирусной инфекции до 31 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение было принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. При низких индексах изоляции в городе сохраняется рост заболеваемости COVID-19. 9 мая заболели 425 человек, а выздоровели только 65.

Как сообщила пресс-служба правительства Бурятии, губернатор Алексей Цыденов внес изменения в указ о введении дополнительных мер по защите населения. Ими он продлил действие режима изоляции для населения до конца мая. В Бурятии сохранятся ограничения на выход жителей из дома и на работу предприятий сферы услуг и торговли. При этом для предприятий 59 видов деятельности работа разрешена при соблюдении санитарных требований и социального дистанцирования. Сохранится и действие масочного режима.

В Якутии ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, отменены в арктических районах, сообщил глава республики Айсен Николаев. Ограничения будут действовать только для собраний — не более 50 человек. Однако для других районов ограничения останутся прежними. Так, во всех торговых организациях, предприятиях бытового обслуживания строго обязательны маски и перчатки для персонала. В городе Якутске, в Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, в Нерюнгри, Мирном, Ленске, а также в Покровске режим изоляции продлевается до 31 мая. В городе Алдан и поселке Ленинский Алданского района действует карантин.

В России на 10 мая выявили 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

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