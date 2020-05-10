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16:19 (мск), источник: Известия

Путин рассказал о «пробирающей до слез» картине о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин рассказал, какая картина, посвященная Великой Отечественной войне, произвела на него наибольшее впечатление. По словам главы государства, наиболее эмоциональной для него оказалась картина «Рабовладельцы» Тараса Гапоненко.

Источник: Известия

«На ней изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез», — поделился президент в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, фрагмент которого 10 мая опубликовали «Вести.ру».

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Глава государства добавил, что если бы победа не была одержана, то «в конечном итоге это означало бы просто прекращение нации как таковой, этноса, русского этноса, так же, как и других этносов, населявших Советский Союз».

Беседа была записана в ноябре 2019 года во время посещения Путиным выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в московском Манеже. В интервью президент выразил уверенность, что война навсегда останется в исторической памяти россиян, для сохранения которой не нужна пропаганда.

Также журналисту Путин рассказал о национальной идее России. По словам президента, она заключается в патриотизме, который должен быть не квасным и затхлым, а посвященным развитию страны, направленным на «героическое и успешное будущее».

Ранее Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян, на которую опирается вся история страны, и это чувство передается от поколения к поколению. В крови у народов РФ — «не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», уверен президент.

Накануне праздновалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия были перенесены. 9 Мая состоялись авиапарад и салют, шествие «Бессмертного полка» прошло онлайн.

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