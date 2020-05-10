Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Подвиги женщин-медиков во время Великой Отечественной войныНе испугаться и не спрятаться. 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о невероятных поступках участвоваших в ней женщин
Фоторепортажи
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
19:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп призвал писавших статьи про Россию журналистов отказаться от Пулитцера

Президент США Дональд Трамп призвал отдельных журналистов отказаться от Пулитцеровской премии, полученной ранее. Так он обратился к авторам статей, в которых говорилось о связях администрации американского лидера с российскими властями и президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Когда же эти фейковые журналисты, которые получили необоснованные Пулитцеровские премии за истории о России, России, России и обмане с импичментом, собираются вернуть свои запятнанные награды, чтобы их могли вручить настоящим журналистам, которые все верно понимали и формулировали», — отметил президент США в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, он знает имена этих журналистов и готов их предоставить. Ранее американский лидер отмечал, что авторы статей — «жулики», которые все переврали. По его мнению, оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен» до тех пор, пока они не заберут награды обратно.

Вероятно, речь идет о премии, присужденной в апреле 2018 года в номинации «Национальные новости». Тогда американские газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцера за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

В списке статей в том числе указаны несколько про Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности в Белом доме. Генерал-лейтенант в отставке был обвинен в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США. Уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией закрыли только в начале мая 2020 года. Трамп вскоре после этого пообещал наказать всех, кто стоял за судебным процессом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
28-летняя супермодель оправдала свою тягу к откровенным фото нуждой
Путин рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней 11 мая
Россиян летом ждут еще одни длинные выходные
История болезни: почему в Туркменистане нет коронавируса
На берег Техаса вынесло голубого дракона (фото)
Путин рассказал о «пробирающей до слез» картине
В регионах России продлевают режим изоляции до конца мая
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Российские знаменитости отрицают коронавирус Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Горячие темы на Авто
самая автомобильная тема... 205
Победа над фашизмом 146
на П начинается,на А заканчивается ? 138
С ДНЁМ ПОБЕДЫ !!! 68
Кино
Зенитчица Асмус, танкист Петров: новые российские фильмы о войне Могут ли современные российские фильмы о войне составить конкуренцию советской военной киноклассике? Решайте сами после просмотра этих военных драм с участием звезд нового поколения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
«Мы входим в зону риска». Петрановская высказалась о карантине Как избежать нервного истощения в самоизоляции и справиться с тревогой
Леди
Война глазами детей: как это было В спецпроекте к 9 мая собраны истории людей, которым было по шесть лет, когда началась Великая Отечественная война.
Новости партнеров
Старинные отели, в которых есть изюминка
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
Почему россияне возненавидели пережившую коронавирус Бабкину
Когда отменят карантин
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь