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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступает с обращением к россиянам (видео)

Как ожидается, в обращении глава государства затронет вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мер поддержки граждан и экономики страны, передает «Интерфакс».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 132 365+78 664
Скончалось283 387+3 596
Выздоровело1 422 745+37 020
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«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в воскресенье в ответ на вопрос, надо ли ожидать новое решение президента по режиму нерабочих дней после 12 мая из-за угрозы коронавируса.

Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого нерабочий период был продлен до 30 апреля, а затем — до 11 мая. 6 мая президент провел совещание с министрами и главами регионов, на котором поручил разработать план по выходу из режима ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Путиным 6 мая сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдет в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором — открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям, информирует ТАСС.

За последние сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, Россия обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев COVID-19 и вышла на третье место в мире по заболеваемости, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

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