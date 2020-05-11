Путин выступает с обращением к россиянам (видео)

«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал
Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого нерабочий период был продлен до 30 апреля, а затем — до 11 мая. 6 мая президент провел совещание с министрами и главами регионов, на котором поручил разработать план по выходу из режима ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Путиным 6 мая сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничительных мер, которое пройдет в три этапа. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций, на втором — открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям, информирует ТАСС.
За последние сутки в 84 регионах России выявили 11 656 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, Россия обогнала Италию и Великобританию по числу выявленных случаев COVID-19 и вышла на третье место в мире по заболеваемости, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.