Посольство РФ призвало Белый дом посмотреть американский фильм «Битва за Россию»

«Этот снятый по заказу правительства США фильм рассматривает необходимость советско-американского союза для победы над нацистами. Обязателен к просмотру всем сотрудникам аппарата [Белого дома] в Вашингтоне, подготовившим публичные заявления о Второй мировой войне, — говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Twitter. — Попытки переписать ее историю — это попытки переписать историю США».
Посольство прикрепило к сообщению видеофрагмент из киноленты со ссылкой на сам фильм, размещенный в YouTube. В данном эпизоде приводятся высказывания тогдашнего американского командования о важной роли СССР в войне.
«Битва за Россию» — пятый эпизод семисерийного документального цикла «Почему мы сражаемся» (Why We Fight), снятого по заказу американского правительства во время Второй мировой войны.
В пятницу Белый дом опубликовал видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».
МИД РФ в воскресенье распространил заявление в связи с отсутствием упоминания СССР в числе победителей над нацизмом в сообщении Белого дома. В нем говорится, что Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами.