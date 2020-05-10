21:52 (мск), источник: Lenta.Ru
В Британии анонсировали ослабление карантина
Власти Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая. Об этом заявил
Со среды гражданам разрешат неограниченно заниматься спортом на улице, загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места. Кроме того, люди, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.
Джонсон вернулся к исполнению обязанностей
Ранее 10 мая полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина на территории столицы Великобритании. Введенными властями мерами многие местные жители пренебрегают
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 220,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Королевство по этому показателю замыкает тройку