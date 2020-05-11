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10:05 (мск), источник: Известия

Племена раздора: индейцы в США делят $8 млрд для борьбы с COVID-19

Коренные американцы из континентальных штатов судятся с народами Аляски.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 11.05
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Инфицировано4 103 241+64 494
Скончалось282 728+3 260
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Источник: AP 2020

Одной из наиболее уязвимых для эпидемии COVID-19 групп населения Соединенных Штатов оказались представители коренных народов. Федеральное правительство решило выделить им пакет помощи на $8 млрд. За этот кусок предложенного Вашингтоном финансового пирога развернулась нешуточная борьба между индейцами из континентальных штатов и корпорациями, объединяющими представителей северных народностей, обитающих на Аляске. «Известия» разбирались в том, почему именно коренные жители континента, предки которых с момента колонизации прошли через множество кризисов, и сейчас попали в число самых беззащитных перед лицом вирусной угрозы американцев.

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Усилия властей США, направленные на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19, пока не дают переломных результатов. Страна остается лидером по числу случаев заражения и летальных исходов. В силу ряда социально-экономических и других причин некоторые граждане США оказались в группе риска по заболеваемости. Среди них и американские индейцы, которых в современных США принято называть коренными американцами (Native Americans).

Показательной является плачевная ситуация, которая складывается в Навахо-Нейшн — крупнейшей индейской резервации, которая расположена на территории трех штатов — Аризоны, Нью-Мексико и Юты. В резервации площадью размером с Шотландию живет порядка 175 тыс. человек. Первый подтвержденный случай заражения COVID-19 там был выявлен 17 марта, и за полтора месяца число заболевших подскочило до 1282. Это самый высокий уровень заражения в расчете на душу населения после Нью-Йорка и Нью-Джерси — штатов, в которых произошел самый масштабный рост числа заболевших. В резервации от коронавируса умерли 49 человек, однако эксперты ожидают, что эта цифра увеличится, поскольку у многих зараженных болезнь протекает тяжело.

«Нет возможности помыть руки»

Специалисты называют целый ряд причин, по которым коренное население Америки оказалось столь незащищенным перед лицом эпидемии, — от недостаточного финансирования системы здравоохранения до плохой телефонной и интернет-связи, из-за чего возникают проблемы с информированием о COVID-19. Есть и еще одна, казалось бы, чудовищная для самой могущественной державы мира в XXI веке проблема — отсутствие водопроводной воды.

Здесь, прямо в центре самой могущественной страны — США, у наших граждан нет такой роскоши, как возможность открыть кран и помыть руки водой с мылом.
Джонатан Нез
президент Навахо-Нейшн

По его словам, людям приходится возить воду, взятую на общественных насосных станциях, на расстояние до 50 км — для своих нужд и для скота, который разводят на фермах.

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Как и другие индейские племена, представители навахо отказались претендовать на обширные земельные участки, где жили их предки, в обмен на бесплатное участие в федеральных программах в сфере здравоохранения и образования, говорит Эллисон Барлоу, директор Центра здравоохранения американских индейцев при Университете Джонса Хопкинса. Однако фактически эти проекты из-за недостатка финансирования выполняются из рук вон плохо: в Навахо-Нейшн, например, действуют лишь 12 медицинских центров.

Служба здравоохранения для коренных народов, которая оказывает медпомощь коренным народам, также испытывает серьезные бюджетные проблемы. Если средние расходы на душу населения в этой службе составляют $3,3 тыс. в год, то в национальной программе медицинского страхования лиц старшего возраста Medicare эта сумма — почти $13 тыс., а расходы на медобслуживание ветеранов — более $9 тыс. на человека, отмечает Барлоу.

Новые сложности появились и с запасами продовольствия. Для членов племени оглала-сиу, живущих в Южной Дакоте, двухчасовая поездка за продуктами в магазин и раньше было делом обычным. Но теперь и магазинные полки часто бывают пусты, и государственная продуктовая помощь им как малоимущим поступает нерегулярно из-за сбоев в сети поставок. В результате люди начинают вспоминать традиции предков и запасать впрок то, что могут вырастить сами в теплице или на огороде, — тыкву или кукурузу. Из-за отсутствия электричества вариант заморозки овощей отпадает, поэтому приходится действовать по старинке — консервировать их или сушить, пишет The New York Times.

Источник: AP 2020

$8 млрд для племен

Решить финансовые проблемы за собственный счет в Стране индейцев (так в США официально называют территории, заселенные коренными народами) также не получится. Львиная доля доходов резерваций, которые, в отличие от штатов или местных правительств, не имеют права осуществлять сбор налогов, приходится на игорный бизнес — в свое время казино индейцам разрешили строить в качестве компенсации за истребление их предков. Однако с учетом карантинных норм и правил социального дистанцирования игорные заведения пока остаются закрыты и прибылей не приносят.

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Логично ожидать, что в этой ситуации на помощь должно прийти федеральное правительство. Формально так и произошло: в пакете помощи на общую сумму в $2 трлн, который был одобрен конгрессом еще в марте, предусмотрено $10 млрд для коренных американцев: $8 млрд напрямую для более чем 500 официально признанных племен и еще $2 млрд — для оказания поддержки через различные федеральные структуры, ведающие делами индейцев.

Впрочем, от момента официального выделения фондов до их передачи конечным получателям подчас проходит немало времени. Так произошло и здесь, однако совсем не по вине бюрократической машины. «В принятом законе нет указаний на то, как именно должны быть разделены $8 млрд, что дает почву для разногласий в вопросе о том, сколько должно получить каждое племя, — отмечает USA Today. — Звучат предложения распределить деньги пропорционально размеру земли, населению или даже числу заболевших коронавирусом».

Доля Севера

На пути к получению средств возникла и еще одна проблема — племена, которые живут в так называемых континентальных штатах (это смежные 48 штатов и федеральный округ Колумбия, расположенные между Канадой и Мексикой), пошли в суд.

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Поводом для иска, ответчиком по которому проходит министр финансов США Стивен Мнучин, стало нежелание континентальных племен делиться деньгами с северными народами (сейчас все их представители входят в несколько сотен так называемых региональных корпораций (Alaska Native Corporations, ANC), каждый акционер которой владеет частью земельной собственности на территории самого северного американского штата). Иск был подан от имени 13 племен, которые считают, что корпорации коренных народов Аляски — это по сути коммерческие организации, принадлежащие акционерам и ежегодно получающие доход в миллиарды долларов.

Истцы также утверждают, что корпорации не являются «правительствами племен», а сами северные народы не включены в список признаваемых на федеральном уровне индейских племен, которым и полагается соответствующая помощь. Американский минфин, впрочем, встал на сторону корпораций Аляски, заявив, что по итогам консультаций с министерством внутренних дел счел их правомочными получателям части федеральной помощи. Ожидаемо корпорации поддержал и сенатор от Аляски, республиканец Дэн Салливан: по словам законодателя, ANC предоставляют экономическую и социальную поддержку своим участникам, пишет The Hill. С таких же позиций выступает и второй сенатор от Аляски Лиза Мурковски.

Из-за претензий северных народов сумма, которую получат континентальные племена, может сократиться вдвое, указывает MarketWatch. «Акционерами этих корпораций являются коренные жители Аляски, однако сами компании действуют на коммерческой основе в соответствии с лицензиями штата. Они выплачивают дивиденды, а их акции, находящиеся в частных руках, могут быть переданы другим лицам», — отмечает служба финансовой информации, добавляя, что, например, только корпорация Arctic Slope в 2018 году получила доход в $3 млрд от переработки нефти и оказания вспомогательных услуг на месторождениях.

Источник: AP 2020

Придется подождать

Впрочем, пока вопрос о том, как делить деньги, отложен: 27 апреля федеральный судья в Вашингтоне Амит Мета вынес определение, согласно которому распределение части бюджетных $8 млрд среди коренных жителей Аляски приостанавливается до окончательного решения по делу или предписания, которое может выдать вышестоящая инстанция. До тех пор главе минфина предписано не проводить передачу средств претендентам из самого северного штата США, при этом трансферы, предназначенные для индейцев из континентальной части страны, можно начинать.

Недовольство решением Меты высказали и представители корпораций коренных жителей Аляски, и оба сенатора-республиканца от этого штата. По словам Дэна Салливана, которого цитирует Alaska Daily News, если сложившаяся ситуация «приведет к задержке получения необходимых ресурсов некоторыми из наших самых далеко находящихся сообществ», это будет «настоящим позором».

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