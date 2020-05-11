Племена раздора: индейцы в США делят $8 млрд для борьбы с COVID-19

Одной из наиболее уязвимых для эпидемии COVID-19 групп населения Соединенных Штатов оказались представители коренных народов. Федеральное правительство решило выделить им пакет помощи на $8 млрд. За этот кусок предложенного Вашингтоном финансового пирога развернулась нешуточная борьба между индейцами из континентальных штатов и корпорациями, объединяющими представителей северных народностей, обитающих на Аляске. «Известия» разбирались в том, почему именно коренные жители континента, предки которых с момента колонизации прошли через множество кризисов, и сейчас попали в число самых беззащитных перед лицом вирусной угрозы американцев.
Усилия властей США, направленные на борьбу с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19, пока не дают переломных результатов. Страна остается лидером по числу случаев заражения и летальных исходов. В силу ряда
Показательной является плачевная ситуация, которая складывается в
Специалисты называют целый ряд причин, по которым коренное население Америки оказалось столь незащищенным перед лицом эпидемии, — от недостаточного финансирования системы здравоохранения до плохой телефонной и
Здесь, прямо в центре самой могущественной страны — США, у наших граждан нет такой роскоши, как возможность открыть кран и помыть руки водой с мылом.
По его словам, людям приходится возить воду, взятую на общественных насосных станциях, на расстояние до 50 км — для своих нужд и для скота, который разводят на фермах.
Как и другие индейские племена, представители навахо отказались претендовать на обширные земельные участки, где жили их предки, в обмен на бесплатное участие в федеральных программах в сфере здравоохранения и образования, говорит Эллисон Барлоу, директор Центра здравоохранения американских индейцев при Университете Джонса Хопкинса. Однако фактически эти проекты
Служба здравоохранения для коренных народов, которая оказывает медпомощь коренным народам, также испытывает серьезные бюджетные проблемы. Если средние расходы на душу населения в этой службе составляют $3,3 тыс. в год, то в национальной программе медицинского страхования лиц старшего возраста Medicare эта сумма — почти $13 тыс., а расходы на медобслуживание ветеранов — более $9 тыс. на человека, отмечает Барлоу.
Новые сложности появились и с запасами продовольствия. Для членов племени
Решить финансовые проблемы за собственный счет в Стране индейцев (так в США официально называют территории, заселенные коренными народами) также не получится. Львиная доля доходов резерваций, которые, в отличие от штатов или местных правительств, не имеют права осуществлять сбор налогов, приходится на игорный бизнес — в свое время казино индейцам разрешили строить в качестве компенсации за истребление их предков. Однако с учетом карантинных норм и правил социального дистанцирования игорные заведения пока остаются закрыты и прибылей не приносят.
Логично ожидать, что в этой ситуации на помощь должно прийти федеральное правительство. Формально так и произошло: в пакете помощи на общую сумму в $2 трлн, который был одобрен конгрессом еще в марте, предусмотрено $10 млрд для коренных американцев: $8 млрд напрямую для более чем 500 официально признанных племен и еще $2 млрд — для оказания поддержки через различные федеральные структуры, ведающие делами индейцев.
Впрочем, от момента официального выделения фондов до их передачи конечным получателям подчас проходит немало времени. Так произошло и здесь, однако совсем не по вине бюрократической машины. «В принятом законе нет указаний на то, как именно должны быть разделены $8 млрд, что дает почву для разногласий в вопросе о том, сколько должно получить каждое племя, — отмечает USA Today. — Звучат предложения распределить деньги пропорционально размеру земли, населению или даже числу заболевших коронавирусом».
На пути к получению средств возникла и еще одна проблема — племена, которые живут в так называемых континентальных штатах (это смежные 48 штатов и федеральный округ Колумбия, расположенные между Канадой и Мексикой), пошли в суд.
Поводом для иска, ответчиком по которому проходит министр финансов США Стивен Мнучин, стало нежелание континентальных племен делиться деньгами с северными народами (сейчас все их представители входят в несколько сотен так называемых региональных корпораций (Alaska Native Corporations, ANC), каждый акционер которой владеет частью земельной собственности на территории самого северного американского штата). Иск был подан от имени 13 племен, которые считают, что корпорации коренных народов Аляски — это по сути коммерческие организации, принадлежащие акционерам и ежегодно получающие доход в миллиарды долларов.
Истцы также утверждают, что корпорации не являются «правительствами племен», а сами северные народы не включены в список признаваемых на федеральном уровне индейских племен, которым и полагается соответствующая помощь. Американский минфин, впрочем, встал на сторону корпораций Аляски, заявив, что по итогам консультаций с министерством внутренних дел счел их правомочными получателям части федеральной помощи. Ожидаемо корпорации поддержал и сенатор от Аляски, республиканец Дэн Салливан: по словам законодателя, ANC предоставляют экономическую и социальную поддержку своим участникам, пишет The Hill. С таких же позиций выступает и второй сенатор от Аляски Лиза Мурковски.
Впрочем, пока вопрос о том, как делить деньги, отложен: 27 апреля федеральный судья в Вашингтоне Амит Мета вынес определение, согласно которому распределение части бюджетных $8 млрд среди коренных жителей Аляски приостанавливается до окончательного решения по делу или предписания, которое может выдать вышестоящая инстанция. До тех пор главе минфина предписано не проводить передачу средств претендентам из самого северного штата США, при этом трансферы, предназначенные для индейцев из континентальной части страны, можно начинать.
Недовольство решением Меты высказали и представители корпораций коренных жителей Аляски, и оба