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06:32 (мск), источник: ТАСС

Источник: испытания новой гиперзвуковой ракеты прошли с борта Ту-22М3

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для моденизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: РИА "Новости"

«Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения», — сказал собеседник ТАСС.

Источник отметил, что работа над новым боеприпасом началась несколько лет назад, испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над модернизированным бомбардировщиком Ту-22М3М.

Он уточнил, что это изделие не относится к линейке ракет Х-32, отметив, что оно «совершенно другое». Собеседник не назвал характеристики новой ракеты.

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ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации. В пресс-службе ПАО «Туполев» отказались от комментариев.

Ранее российский оборонно-промышленный комплекс разработал два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из ракет получила название «Кинжал» и применяется на истребителе МиГ-31К, она способна разгоняться до 10 скоростей звука и создана на базе ракеты наземного комплекса «Иксандер». Еще одна гиперзвуковая авиаракета создается для истребителя пятого поколения Су-57 и должна размещаться внутри его фюзеляжа. Название ракеты и характеристики неизвестны.

Опытный образец модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М совершил первый полет 28 декабря 2018 года. По информации ПАО «Туполев», ракетоносец обладает расширенным боевым потенциалом. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, ранее сообщал, что Ту-22М3М сможет нести, кроме крылатых ракет Х-32, и гиперзвуковые ракеты.

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