06:32 (мск), источник: ТАСС
Источник: испытания новой гиперзвуковой ракеты прошли с борта Ту-22М3
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта
«Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения», — сказал собеседник ТАСС.
Источник отметил, что работа над новым боеприпасом началась несколько лет назад, испытания ракеты должны завершиться вместе с работой над модернизированным бомбардировщиком Ту-22М3М.
Он уточнил, что это изделие не относится к линейке ракет Х-32, отметив, что оно «совершенно другое». Собеседник не назвал характеристики новой ракеты.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации. В
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