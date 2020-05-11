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06:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Стал известен источник полученных Тимошенко миллионов долларов

Источником нескольких миллионов долларов, полученных бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, стала американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Об этом стало известно The New York Times от осведомленных источников.

Источник: AP 2020

Как сообщает издание, фирма заплатила не менее 11 миллионов долларов для того, чтобы избежать иска со стороны Тимошенко. Политик утверждала, что компания содействовала ее политическому преследованию.

После этого бывший украинский премьер и ее адвокат Сергей Власенко обратились в юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы изучить возможности подать в суд на Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Позже каждый из них получил по 5,5 миллионов долларов.

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Ранее в декларации Тимошенко появилась запись о получении дохода в размере 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений в период с 2011 по 2014 год. Сама политик отказалась раскрывать подробности получения этой суммы из-за юридических ограничений США.

Юлия Тимошенко была в 2011 году признана виновной в злоупотреблении служебными полномочиями. Обвинения, выдвинутые в ее адрес, касались газовых соглашений, заключенных с РФ в тот период, когда она занимала пост главы правительства. Свою вину политик не признала.

Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы. Наказание она должна была отбывать в колонии, однако из-за болезни позвоночника с 2012 года находилась в харьковской больнице. В феврале 2014-го ее освободили из заключения, а в апреле Верховный суд Украины закрыл дело.

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