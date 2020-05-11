Россотрудничество назвало провокацией обвинения ее сотрудника в доставке яда в Прагу

«Эта история длится давно… Наш представитель в Чехии — молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее. Поэтому, конечно, это, в первую очередь, бездоказательная, чистая провокация со стороны чешских властей в логике того, что они делали в последнее время», — сказала Митрофанова «РИА Новости».
Издание Respect в апреле сообщило, что Россия решила отомстить инициаторам сноса памятника, для чего в Прагу прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. После этого руководство города взяли под круглосуточную охрану. Вчера, 10 мая, пражское издание Seznam опубликовало разговор с Андреем Викторовичем К., которого представила как руководителя российского федерального агентства в дипломатическом статусе, работающего в Праге. По версии СМИ, именно он привез яд в страну. Он сказал изданию, что на самом деле у него при себе было дезинфицирующее средство и конфеты. «Чешское ТВ» также сообщило, что в ситуации с рицином замешан и. о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.