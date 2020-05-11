Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
10Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан
14:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Россотрудничество назвало провокацией обвинения ее сотрудника в доставке яда в Прагу

Россотрудничество отрицает, что и. о. главы представительства ведомства в Чехии Андрей Кончаков доставил яд в Прагу. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова называет материалы местных СМИ провокацией и считает обвинения бездоказательными. Ранее чешские издания сообщали о прибывшем в страну дипломате из России с ядом после сноса памятника маршалу Коневу.

Источник: Reuters

«Эта история длится давно… Наш представитель в Чехии — молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее. Поэтому, конечно, это, в первую очередь, бездоказательная, чистая провокация со стороны чешских властей в логике того, что они делали в последнее время», — сказала Митрофанова «РИА Новости».

Читайте также
Советский маршал и чемодан с ядом

Издание Respect в апреле сообщило, что Россия решила отомстить инициаторам сноса памятника, для чего в Прагу прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. После этого руководство города взяли под круглосуточную охрану. Вчера, 10 мая, пражское издание Seznam опубликовало разговор с Андреем Викторовичем К., которого представила как руководителя российского федерального агентства в дипломатическом статусе, работающего в Праге. По версии СМИ, именно он привез яд в страну. Он сказал изданию, что на самом деле у него при себе было дезинфицирующее средство и конфеты. «Чешское ТВ» также сообщило, что в ситуации с рицином замешан и. о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Шокирующие данные о пандемии
Такой военной агитации вы не видели: редчайшие плакаты СССР
Россия поднялась на третье место по числу заразившихся COVID-19
Раскрыты подробности нового обращения Путина к россиянам
Умер сенатор Олег Ковалев
Бюджет Саудовской Аравии опустел из-за пандемии
Документы о фашистских зверствах вызвали скандал в Ватикане
Россиян предупредили о резком похолодании
Путин поручил представить план по восстановлению экономики
Здоровье
«Да вы, батенька, ковидиот»: как разговаривать с COVID-скептиками Почему люди верят в коронавирусный заговор и что с этим делать.
Hi-Tech
Российские знаменитости отрицают коронавирус Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Авто
Новые «Мерседесы» получат непривычный дизайн передней части Недавно мы рассказывали про новый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA
Кино
Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры Актеры приняли участие в работе над фильмом «Вечер шутов»
Новости партнеров
Странность в "Джентльменах удачи", которую зрители заметили спустя 50 лет
5 признаков того, что вы переболели Covid-19
"Лед-2" и "Стрельцов" станут последними фильмами, в которых снимется Петров
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Gnezdo.ru
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Война глазами детей: как это было В спецпроекте к 9 мая собраны истории людей, которым было по шесть лет, когда началась Великая Отечественная война.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь