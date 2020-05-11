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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты подробности нового обращения Путина к россиянам

Кремль раскрыл подробности нового обращения президента России Владимира Путина к россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 122 173+77 975
Скончалось283 001+3 392
Выздоровело1 420 393+37 965
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Источник: Пресс-служба Президента России

По информации пресс-службы, речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, обращение главы государства запланировано на вторую половину дня.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина 11 мая запланировано совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней.

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