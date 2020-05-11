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20:02 (мск), источник: Известия

Рябков сообщил о предложении России продлить ДСНВ на пять лет

Россия предлагает США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Известия
Считаем, что ДНСВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок.
Сергей Рябков
(цитата по ТАСС)

Замминистра отметил, что это именно тот срок, в течение которого возможно будет выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями.

Также Рябков добавил, что переговоры России и США по этому вопросу не прерываются.

9 мая Рябков не высказал оптимизма о диалоге с США по контролю вооружений. По его словам, США не ориентированы на продолжение диалога с Россией по вопросам контроля вооружений и стратегической стабильности.

«К сожалению, коллеги в Вашингтоне продолжают выставлять определенные условия для продолжения продуктивного диалога и в целом подают дело так, будто бы работа в области контроля над вооружениями нужнее России, чем США», — отметил он.

Также Рябков назвал высокой вероятность того, что в ситуации с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях США могут прибегнуть к такому же перекладыванию ответственности, что и в случае с односторонним выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

9 мая новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III». Спецпредставитель также отметил, что хотел бы ясности в этом вопросе, чтобы понять, почему в интересах Вашингтона пойти навстречу Москве. Биллингсли считает, что в договоре есть много недостатков и он больше выгоден России, чем США.

Рябков: американская сторона не готова включиться в предметную дискуссию о ДСНВ
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