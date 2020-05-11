Рябков сообщил о предложении России продлить ДСНВ на пять лет

Считаем, что ДНСВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок.
Сергей Рябков (цитата по ТАСС)
Замминистра отметил, что это именно тот срок, в течение которого возможно будет выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями.
Также Рябков добавил, что переговоры России и США по этому вопросу не прерываются.
9 мая Рябков не высказал оптимизма о диалоге с США по контролю вооружений. По его словам, США не ориентированы на продолжение диалога с Россией по вопросам контроля вооружений и стратегической стабильности.
«К сожалению, коллеги в Вашингтоне продолжают выставлять определенные условия для продолжения продуктивного диалога и в целом подают дело так, будто бы работа в области контроля над вооружениями нужнее России, чем США», — отметил он.
Также Рябков назвал высокой вероятность того, что в ситуации с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях США могут прибегнуть к такому же перекладыванию ответственности, что и в случае с односторонним выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
9 мая новый спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что американской стороне непонятно, почему Россия так «отчаянно стремится к продлению СНВ-III». Спецпредставитель также отметил, что хотел бы ясности в этом вопросе, чтобы понять, почему в интересах Вашингтона пойти навстречу Москве. Биллингсли считает, что в договоре есть много недостатков и он больше выгоден России, чем США.