Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

«Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения выплаты достаточно подать заявление. «Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания», — добавляют в правительстве.