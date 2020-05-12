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00:14 (мск), источник: ТАСС

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 12.05
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Источник: Reuters

«Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения выплаты достаточно подать заявление. «Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания», — добавляют в правительстве.

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