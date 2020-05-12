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05:00 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 27 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 12.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 175 284+73 802
Скончалось285 971+3 271
Выздоровело1 455 862+47 091
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Источник: РИА Новости

Уточняется, что единственный зарегистрированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия.

В общей сложности в Китае был зарегистрирован 1691 ввозной случай COVID-19, из них 1611 уже выздоровели, в больницах остаются 80 человек.

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«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 919 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 115 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 171 человек выписаны из больниц, 4633 скончались», — говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 760 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1047 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 985 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (42 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 368 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

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