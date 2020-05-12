В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

Уточняется, что единственный зарегистрированный случай заражения был ввозным и выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности в Китае был зарегистрирован 1691 ввозной случай COVID-19, из них 1611 уже выздоровели, в больницах остаются 80 человек.
«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 919 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 115 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 171 человек выписаны из больниц, 4633 скончались», — говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 760 бессимптомных носителей.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1047 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 985 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (42 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 368 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.