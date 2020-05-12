Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

БАНГКОК, 12 мая. /ТАСС/. Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9). Налог будет взиматься с туристов, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом. Об этом пишет во вторник газета Bangkok Post со ссылкой на главу министерства Пипата Ратчакитпракана.
Сбор является частью 20-летнего национального плана, согласно которому государственные органы должны иметь постоянный доход для поддержания и стабилизации национальной экономики.
Налог будет включен в туристический фонд, управляемый министерством, которое нацелено на восстановление и развитие туристической деятельности, а также на обеспечение безопасности и защиты туристов. «Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов», — отметил министр.
Сбор будет включен в стоимость авиабилетов, как будет работать инициатива с наземным и морским транспортом, правительство пока не сообщает. Минтуризма намерено объявить о введении нового налога до IV квартала 2020 года.
Глава министерства сказал, что подконтрольное ему ведомство поручило провести
«Новая цель управления туризма Таиланда — 16 млн туристов в этом году, но я не уверен, что мы сможем достичь ее, поскольку путешественники не вернутся до IV квартала. По сравнению с последним кварталом 2019 года, когда у нас было 11−12 млн человек, новая цель слишком велика в текущих обстоятельствах », — констатировал министр. Показатель в 16 млн является самым низким с 2006 года. В 2019 году королевство посетили 39,8 млн иностранных туристов.
В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест. Авторы инициативы заверяли, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль. Однако в сентябре власти решили отложить эти планы, поскольку в тот момент сбор мог нанести дополнительный ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя. В феврале текущего года Минтуризма вернулось к идее введения налога на фоне массового снижения турпотока