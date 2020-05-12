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06:50 (мск), источник: ТАСС

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

Планируется, что он будет включен в стоимость авиабилетов, окончательную сумму утвердит кабинет министров.

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Источник: AFP 2020

БАНГКОК, 12 мая. /ТАСС/. Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9). Налог будет взиматься с туристов, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом. Об этом пишет во вторник газета Bangkok Post со ссылкой на главу министерства Пипата Ратчакитпракана.

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Сбор является частью 20-летнего национального плана, согласно которому государственные органы должны иметь постоянный доход для поддержания и стабилизации национальной экономики.

Налог будет включен в туристический фонд, управляемый министерством, которое нацелено на восстановление и развитие туристической деятельности, а также на обеспечение безопасности и защиты туристов. «Пандемия оказала серьезное влияние на туризм, и туристический фонд должен выделить средства для государственных учреждений, которые будут обслуживать туристов», — отметил министр.

Сбор будет включен в стоимость авиабилетов, как будет работать инициатива с наземным и морским транспортом, правительство пока не сообщает. Минтуризма намерено объявить о введении нового налога до IV квартала 2020 года.

Глава министерства сказал, что подконтрольное ему ведомство поручило провести технико-экономическое обоснование суммы налога для посетителей. По оценкам Минтуризма, максимальная сумма не должна превышать 300 батов на человека. Сам Ратчакитпракан уверен, что сбор должен быть от 100 до 200 батов (от $3 до $6). Окончательную сумму сбора будет утверждать кабинет министров.

«Новая цель управления туризма Таиланда — 16 млн туристов в этом году, но я не уверен, что мы сможем достичь ее, поскольку путешественники не вернутся до IV квартала. По сравнению с последним кварталом 2019 года, когда у нас было 11−12 млн человек, новая цель слишком велика в текущих обстоятельствах », — констатировал министр. Показатель в 16 млн является самым низким с 2006 года. В 2019 году королевство посетили 39,8 млн иностранных туристов.

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест. Авторы инициативы заверяли, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль. Однако в сентябре власти решили отложить эти планы, поскольку в тот момент сбор мог нанести дополнительный ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя. В феврале текущего года Минтуризма вернулось к идее введения налога на фоне массового снижения турпотока из-за вспышки коронавируса.

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