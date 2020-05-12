В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект написан представителями «Единой России» во исполнение поручения главы государства — рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.
Административная ответственность, согласно законопроекту, будет грозить в связи с осуществлением чиновником своих полномочий (должностных обязанностей). Штрафы составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, возможна и дисквалификация — до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100−150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок уже до двух лет.
Предлагается изменить и само понятие оскорбления. Сейчас это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Авторы законопроекта предлагают дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».
Кроме того, законопроектом увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.
Александр Хинштейн уверен, что чиновникам, если оскорбление совершено в связи с осуществлением своих полномочий, необходимо отдельное наказание — не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать. Ранее, анонсируя законопроект, депутат напомнил о вызвавших резонанс случаях неподобающего поведения представителей власти. Хинштейн тогда привел в пример поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. После чего Владимир Путин в связи с утратой доверия отрешил его от должности. Ранее за хамство из партии «Единая Россия» также был исключен экс-замглавы Минпромоторга Дмитрий Овсянников. В соцсетях опубликовали видео, где чиновник грубо разговаривает с сотрудниками аэропорта в Ижевске, отказываясь проходить необходимый досмотр.
Парламентарий также отметил, что граждане хотят видеть в чиновниках и депутатах «не зарвавшихся новых дворян, а своих помощников, тех, кто служит людям, а не упивается собственным величием». С этим и связана подготовка законопроекта.
— В последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинства граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, — говорится в пояснительной записке. — Подобные действия вызывают широкую негативную реакцию общества, способствуют умалению авторитета органов власти и управления.
Отзыв правительства в целом положительный, однако кабмин настаивает на доработке. Там не согласились с целесообразностью изменения определения «оскорбления», посчитав это избыточным. Во-вторых, в кабмине считают, что установление повышенных мер ответственности государственных и муниципальных служащих по сравнению с иными должностными лицами не соответствует правовым позициям Конституционного суда РФ.