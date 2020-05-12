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12:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, многие государства переняли белорусский подход к борьбе с пандемией, передает БЕЛТА.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 193 302+74 519
Скончалось286 613+3 666
Выздоровело1 463 826+45 170
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Источник: Reuters

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли», — заявил Лукашенко.

По его словам, метод, которым Белоруссия «пользуется уже третий месяц», «приносит свой результат».

И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей.
Александр Лукашенко

При этом он заявил, что в этих государствах смертность за сутки выше, чем число умерших в Белоруссии за три месяца от болезней, отягощенных коронавирусом.

В Белоруссии не введено жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Лукашенко объяснял свое решение экономическими мерами. Он не раз называл ситуацию вокруг эпидемии психозом.

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