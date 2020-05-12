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12:43 (мск), источник: Daily Storm

С инновационными язычками для надевания и без

Какие маски носят российские топ-чиновники и во сколько это обходится бюджету.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 193 302+74 519
Скончалось286 613+3 666
Выздоровело1 463 826+45 170
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Источник: Daily Storm

Многие российские государственные деятели не могут работать удаленно из-за пандемии коронавируса. Поскольку рабочие поездки и многочисленные встречи теперь крайне опасны, им приходится пользоваться защитными масками. Корреспондент Daily Storm, пытаясь выяснить, что предпочитают министры, губернаторы, единороссы и важные медицинские чиновники, обнаружил на их лицах не очень дорогие респираторы и маску чумного доктора.

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Если сидишь дома

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее рекомендовал всем ходить по улицам в масках. По его словам, для этого не обязательно покупать медицинский инвентарь, можно шить маски самим, ведь их основная функция — сдерживать воздушно-капельное распространение коронавируса. Сам Мурашко появляется в публичном пространстве в обычных одноразовых масках, которые, правда, с началом пандемии исчезли из аптек, а затем подорожали с 1,5 до 50 рублей. СМИ публиковали фото министра в маске.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, 5 мая сообщивший, что дефицита масок в стране нет и ежедневно их производится восемь миллионов штук, во время поездки в Тверскую область показался перед камерами в черной маске. Комплект из 10 штук стоит на «Озоне» 500 рублей.

Источник: Правительство Тверской области

Мэр Москвы Сергей Собянин в последние месяцы находится в центре борьбы с коронавирусом. Градоначальник стал чаще появляться на экранах в респираторах с логотипом «ЗМ» на клапане. Скорее всего, это3М 9332+ Aura FFP3 за 1890 рублей (со скидкой) в том же магазине. В описании товара сообщается, что маска «оснащена инновационным язычком для надевания и легкой регулировки, имеет цветовую маркировку оголовья для быстрой и легкой идентификации степени защиты». Как правило, подобные модели могут функционировать до восьми часов, после этого фильтры засоряются. Отметим, что в инструкции по эксплуатации респиратора о сроке работы не сказано. Вряд ли мэру будут выдавать их, чередуя и меняя фильтры, как рекомендуют делать не получившие информацию о сроках службы масок участники интернет-форумов. Поэтому месячная стоимость пользования этими штуками, как мы считаем, обойдется городской казне в 56 700 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев первым из глав регионов ввел обязательное использование масок на улице. Сам чиновник часто надевает стильные черные маски, такие же как у Дениса Мантурова.

Источник: Правительство Московской области

Поездки по регионам сопутствуют главам субъектов Федерации на протяжении всей их легислатуры. В условиях пандемии глава Татарстана Рустам Минниханов во время встреч с людьми использует похожий на подушечку респиратор с тем же лого, что и у Сергея Собянина. Мы думаем, что это3M 9162V за 1080 рублей. Бюджету республики месячные закупки этой штуки будут стоить 32 400 рублей.

Источник: Официальный сайт Татарстана

Глава Башкортостана Радий Хабиров, строящий в регионе инфекционную больницу, использует обычные одноразовые маски, а вот глава местного исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров появлялся перед журналистами в синей маске с эмблемой партии, стоимость маски около 150 рублей. В начале мая его отправили в больницу с COVID-19.

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Бонус: доктор Мясников

Главный врач московской городской клинической больницы № 71 и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников пользуется по работе специальными защитными костюмами. А подписчиков своего Instagram он иногда пугает маской чумного доктора — в таких врачи ходили в Cредневековье во время эпидемий черной смерти. Стоимость щитка с клювом на онлайн-торговых площадках — от двух тысяч рублей.

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