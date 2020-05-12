С инновационными язычками для надевания и без

Многие российские государственные деятели не могут работать удаленно
Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее рекомендовал всем ходить по улицам в масках. По его словам, для этого не обязательно покупать медицинский инвентарь, можно шить маски самим, ведь их основная функция — сдерживать
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, 5 мая сообщивший, что дефицита масок в стране нет и ежедневно их производится восемь миллионов штук, во время поездки в Тверскую область показался перед камерами в черной маске. Комплект из 10 штук стоит на «Озоне» 500 рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин в последние месяцы находится в центре борьбы с коронавирусом. Градоначальник стал чаще появляться на экранах в респираторах с логотипом «ЗМ» на клапане. Скорее всего, это3М 9332+ Aura FFP3 за 1890 рублей (со скидкой) в том же магазине. В описании товара сообщается, что маска «оснащена инновационным язычком для надевания и легкой регулировки, имеет цветовую маркировку оголовья для быстрой и легкой идентификации степени защиты». Как правило, подобные модели могут функционировать до восьми часов, после этого фильтры засоряются. Отметим, что в инструкции по эксплуатации респиратора о сроке работы не сказано. Вряд ли мэру будут выдавать их, чередуя и меняя фильтры, как рекомендуют делать не получившие информацию о сроках службы масок участники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев первым из глав регионов ввел обязательное использование масок на улице. Сам чиновник часто надевает стильные черные маски, такие же как у Дениса Мантурова.
Поездки по регионам сопутствуют главам субъектов Федерации на протяжении всей их легислатуры. В условиях пандемии глава Татарстана Рустам Минниханов во время встреч с людьми использует похожий на подушечку респиратор с тем же лого, что и у Сергея Собянина. Мы думаем, что это3M 9162V за 1080 рублей. Бюджету республики месячные закупки этой штуки будут стоить 32 400 рублей.
Глава Башкортостана Радий Хабиров, строящий в регионе инфекционную больницу, использует обычные одноразовые маски, а вот глава местного исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров появлялся перед журналистами в синей маске с эмблемой партии, стоимость маски около 150 рублей. В начале мая его отправили в больницу с COVID-19.
Главный врач московской городской клинической больницы № 71 и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников пользуется по работе специальными защитными костюмами. А подписчиков своего Instagram он иногда пугает маской чумного доктора — в таких врачи ходили в Cредневековье во время эпидемий черной смерти. Стоимость щитка с клювом на