14:19 (мск), источник: РИА Новости
Песков прокомментировал предложение об отмене голосование по Конституции
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Жириновский предложил «снять вопрос» с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, так как ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах РФ до конца года, а все законные процедуры при принятии поправок были соблюдены указом главы государства.
«На этот счет есть однозначная позиция президента», — сказал Песков РИА новости.
В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование будет перенесено
Глава государства неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования.