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14:19 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал предложение об отмене голосование по Конституции

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского «снять вопрос» с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, поскольку указ уже подписан, заявив, что у президента однозначная позиция на этот счет.

Источник: РИА Новости

Жириновский предложил «снять вопрос» с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, так как ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах РФ до конца года, а все законные процедуры при принятии поправок были соблюдены указом главы государства.

«На этот счет есть однозначная позиция президента», — сказал Песков РИА новости.

В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование будет перенесено из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.

Глава государства неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования.

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