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14:17 (мск), источник: Газета.Ру

Власти назвали условия для получения новых выплат на детей

Выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет были утверждены правительством РФ — россияне смогут получить 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка. Для получения выплаты можно просто подать заявление через портал госуслуг. Ранее эти и другие меры поддержки россиян озвучил Владимир Путин.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Дополнительные разовые выплаты от государства теперь положены семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительства Российской Федерации.

«Россияне могут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство», — говорится в сообщении кабмина.

Чтобы получить выплату, требуется только подать заявление — дистанционно, через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Кроме того, можно обратиться лично в территориальное отделение ПФР по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

Рассматривать заявление будут не дольше пяти дней, выплата будет осуществляться в течение трех дней. За деньгами можно обратиться вплоть до 1 октября.

Семьи с детьми в возрасте до трех лет также смогут получить дополнительную поддержку. «Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь», — отмечают в кабмине. Таким образом, в сумме эта помощь составит 15 тыс. рублей. Для ее получения также нужно подать заявление в ПФР.

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«Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей», — заявлял ранее в обращении к гражданам страны президент РФ Владимир Путин.

7 апреля президент РФ подписал указ, согласно которому из бюджета страны будут выделены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на получение материнского капитала. В апреле, мае и июне все российские семьи, в которых есть дети до трех лет, будут получать по 5000 руб. на одного ребенка. Выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет, начнутся уже в июне — на месяц раньше, чем было запланировано. Доходы по прежнему месту работы признанных временно безработными не будут учитываться при начислении этих выплат (такое требование было до начала эпидемии коронавируса в России).

Это существенно расширит круг лиц, которые имеют право претендовать на такую поддержку, а также будет учитывать реальную ситуацию и проблемы конкретной семьи, заявил Владимир Путин.

В ходе последнего обращения, 11 мая, Путин поручил правительству РФ к 1 июня подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики.

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Кабмин должен разрабатывать проект плана вместе с главами регионов и представителями общероссийских объединений предпринимателей. Этот план должен «обеспечить восстановление занятости и доходов населения», а также — подстегнуть экономический рост и подготовить страну к «долгосрочным структурным изменениям» в экономике. При этом к 20 мая правительство должно проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов, который требуется вернуть в декабре 2020 года. Отмечается, что при надобности соответствующие изменения могут внести в законодательство РФ.

Кабмин также должен рассмотреть вопрос об установлении порядка льготного исчисления трудового стажа медицинских работников за период борьбы с пандемией коронавируса.

28 апреля Владимир Путин объявил о продлении периода нерабочих дней вплоть до 12 мая. Глава государства отметил, что эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу.

С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды.
Владимир Путин

Путин также пообещал новые меры господдержки.

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Кроме того, в ходе последнего обращения Путин заявил, что единый период нерабочих дней в России завершается, но решение о продлении ограничений на работу остается за региональными руководствами. При этом президент заявил, что власти страны к середине мая намерены удвоить количество тестов на COVID-19 и делать их до 300 тыс. в сутки. Путин выразил мнение, что вместе с другими принятыми мерами, можно будет перейти к поэтапному снятию ограничительных мер. Однако быстро расправиться с коронавирусом не получится.

Путин также обратился к пожилым россиянам — по его словам, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и носителей хронических заболеваний будет сохранен.

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