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17:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония сбрасывает корону

Третья экономика мира возвращается к нормальной жизни.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 210 074+74 018
Скончалось287 158+3 680
Выздоровело1 470 598+47 614
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Источник: Reuters

Правительство Японии в четверг объявит о досрочном ослаблении в большинстве префектур режима чрезвычайной ситуации, введенного первоначально до 31 мая. Возвращение к нормальной жизни раньше намеченного срока стало возможным исходя из обнадеживающей статистики заболевших и выздоровевших. Чтобы ускорить выход из ограничений, на текущей неделе власти намерены одобрить использование нового экспресс-теста, способного выявить коронавирус всего за 15 минут.

О предстоящем смягчении действующего в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в начале недели, после чего телеканал NHK сообщил о том, что решение о переходе к новому этапу борьбы с эпидемией будет принято в четверг.

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Как ожидается, в связи с этим премьер-министр Синдзо Абэ выступит с новым обращением к нации.

В настоящее время глава кабинета завершает консультации с группой ведущих эпидемиологов и экономистов, чтобы найти оптимальный баланс между мерами по предотвращению распространения коронавируса и возобновлению работы третьей экономики мира, несущей серьезные потери из-за сворачивания производства и сокращения спроса.

Режим чрезвычайной ситуации в ведущих регионах страны, включая Токио и префектуры Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока, начал действовать с 8 апреля и спустя неделю был распространен на все 47 префектур. Срок действия ЧС, истекавший 4 мая, был продлен до 31 мая.

При этом режим ЧС в Японии изначально стал одним из самых либеральных в мире: правительство делало ставку исключительно на добровольное согласие граждан выполнять рекомендации властей без введения штрафов, QR-кодов и любых других жестких мер.

Опрос общественного мнения, проведенный 6 мая газетой Mainichi Shimbun, показал: 66% граждан страны готовы и дальше поддерживать продление режима ЧС в его нынешнем формате, если правительство сочтет это необходимым.

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Тем не менее переход к досрочному снятию ограничений стал возможным исходя из обнадеживающей статистики: на текущей неделе ежедневный прирост числа заболевших не превышает 100 человек. В Токио, лидирующем по числу зараженных (около 5 тыс. человек), накануне впервые с 30 марта этот показатель составил всего 15 человек. Кроме того, как заявили в минувшее воскресенье в Минздраве страны, только за одни сутки число выздоровевших достигло рекордного показателя — более 2,4 тыс. человек.

После этого общий показатель выздоровевших подошел к психологически важной отметке в 9 тыс. человек (всего с начала пандемии в стране было зафиксировано свыше 16 тыс. заболевших коронавирусом, 670 пациентов скончались).

Учитывая позитивную статистику, еще до предстоящего объявления о смягчении режима ЧС власти семи префектур — Аомори, Иватэ, Мияги, Тоттори, Кагава, Коти и Миядзаки — отменили свой призыв к местным компаниям приостановить свою деятельность из-за распространения коронавируса.

Однако возвращение к нормальной работе экономики будет зависеть не только от эпидемиологической ситуации, но и от антикризисных мер правительства, а также от внутреннего и зарубежного спроса, резко снизившегося в условиях пандемии.

Так, ведущая японская сталелитейная корпорация Nippon Steel в конце прошлой недели была вынуждена приостановить работу еще двух своих доменных печей в городах Муроран и Китакюсю до начала июля (ранее была остановлена доменная печь в префектуре Тиба, примыкающей к Токио). Всего корпорация Nippon Steel имеет 15 печей по всей стране.

Японские металлурги сокращают производство прежде всего в связи со снижением производства японским автопромом как внутри страны, так и за рубежом, включая его флагман корпорацию Toyota Motor. Объем мировых продаж Toyota Motor в марте снизился на 23,8% по сравнению с прошлым годом.

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Пакет антикризисных мер, утвержденный ранее кабинетом Синдзо Абэ, оценивается в ¥117 трлн ($1,09 трлн). При этом, согласно опросу Yahoo!, 86,3% японцев поддержали инициативу правительства выплатить каждому гражданину страны по ¥100 тыс. (около $930). По данным другого опроса, проведенного в начале мая агентством Kyodo, уровень поддержки премьер-министра Абэ и его правительства повысился на 1,3 пункта по сравнению с апрелем, составив 41,7%.

Несмотря на планируемое смягчение ограничительных мер, власти дают понять: ситуация остается сложной и говорить о победе над коронавирусом пока рано. Как заявил в понедельник министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като, «к 10 мая было выявлено 250 очагов заражения» (места, где случаи инфицирования подтверждены у пяти и более человек). Как следует из его выступления в парламенте, большинство локальных очагов выявлено в больничных учреждениях.

Одним из решающих шагов, которые должны привести к окончательной победе над эпидемией, станет введение нового экспресс-теста, способного выявить коронавирус всего за 15 минут.

Мы рассчитываем, что решение о возможности использования этого теста будет принято в течение недели. В настоящий момент проводятся исследования его эффективности.
Ёсихидэ Суга
генсек Кабинета министров

По информации газеты Sankei, ссылающейся на правительственные источники, решение о переходе к новому способу тестирования может быть принято 13 мая. При этом, в отличие от многих стран мира, использующих китайские тесты, страна будет использовать набор для тестирования, разработанный японской компанией Fujirebio.

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Как поясняют разработчики, новый тест позволит оперативно обнаружить в организме человека антигены коронавируса, против которых иммунная система вырабатывает антитела. Исследование можно будет проводить прямо в больницах (в настоящее время ПЦР-тесты проводятся в лабораторных условиях и занимают несколько часов). Впрочем, об отказе от более точных ПЦР-тестов речи не идет: медики намерены совмещать разные виды тестирования, чтобы добиться максимального результата.

Еще одним японским ноу-хау должна стать создаваемая в стране вакцина от коронавируса. «Клинические испытания вакцины, которую разрабатывают сотрудники Токийского и Осакского университетов, а также других государственных исследовательских центров, могут начаться уже в июле», — сообщил в понедельник, выступая в парламенте, премьер-министр Абэ. Ранее телеканал NHK сообщил о планах правительства выделить на разработку вакцины против COVID-19 более $800 млн.

Сергей Строкань

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