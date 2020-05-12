Япония сбрасывает корону

Правительство Японии в четверг объявит о досрочном ослаблении в большинстве префектур режима чрезвычайной ситуации, введенного первоначально до 31 мая. Возвращение к нормальной жизни раньше намеченного срока стало возможным исходя из обнадеживающей статистики заболевших и выздоровевших. Чтобы ускорить выход из ограничений, на текущей неделе власти намерены одобрить использование нового
О предстоящем смягчении действующего в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС)
Как ожидается, в связи с этим
В настоящее время глава кабинета завершает консультации с группой ведущих эпидемиологов и экономистов, чтобы найти оптимальный баланс между мерами по предотвращению распространения коронавируса и возобновлению работы третьей экономики мира, несущей серьезные потери
Режим чрезвычайной ситуации в ведущих регионах страны, включая Токио и префектуры Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока, начал действовать с 8 апреля и спустя неделю был распространен на все 47 префектур. Срок действия ЧС, истекавший 4 мая, был продлен до 31 мая.
Опрос общественного мнения, проведенный 6 мая газетой Mainichi Shimbun, показал: 66% граждан страны готовы и дальше поддерживать продление режима ЧС в его нынешнем формате, если правительство сочтет это необходимым.
Тем не менее переход к досрочному снятию ограничений стал возможным исходя из обнадеживающей статистики: на текущей неделе ежедневный прирост числа заболевших не превышает 100 человек. В Токио, лидирующем по числу зараженных (около 5 тыс. человек), накануне впервые с 30 марта этот показатель составил всего 15 человек. Кроме того, как заявили в минувшее воскресенье в Минздраве страны, только за одни сутки число выздоровевших достигло рекордного показателя — более 2,4 тыс. человек.
После этого общий показатель выздоровевших подошел к психологически важной отметке в 9 тыс. человек (всего с начала пандемии в стране было зафиксировано свыше 16 тыс. заболевших коронавирусом, 670 пациентов скончались).
Учитывая позитивную статистику, еще до предстоящего объявления о смягчении режима ЧС власти семи префектур — Аомори, Иватэ, Мияги, Тоттори, Кагава, Коти и Миядзаки — отменили свой призыв к местным компаниям приостановить свою деятельность
Так, ведущая японская сталелитейная корпорация Nippon Steel в конце прошлой недели была вынуждена приостановить работу еще двух своих доменных печей в городах Муроран и Китакюсю до начала июля (ранее была остановлена доменная печь в префектуре Тиба, примыкающей к Токио). Всего корпорация Nippon Steel имеет 15 печей по всей стране.
Японские металлурги сокращают производство прежде всего в связи со снижением производства японским автопромом как внутри страны, так и за рубежом, включая его флагман корпорацию Toyota Motor. Объем мировых продаж Toyota Motor в марте снизился на 23,8% по сравнению с прошлым годом.
Пакет антикризисных мер, утвержденный ранее кабинетом Синдзо Абэ, оценивается в ¥117 трлн ($1,09 трлн). При этом, согласно опросу Yahoo!, 86,3% японцев поддержали инициативу правительства выплатить каждому гражданину страны по ¥100 тыс. (около $930). По данным другого опроса, проведенного в начале мая агентством Kyodo, уровень поддержки
Несмотря на планируемое смягчение ограничительных мер, власти дают понять: ситуация остается сложной и говорить о победе над коронавирусом пока рано. Как заявил в понедельник министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като, «к 10 мая было выявлено 250 очагов заражения» (места, где случаи инфицирования подтверждены у пяти и более человек). Как следует из его выступления в парламенте, большинство локальных очагов выявлено в больничных учреждениях.
Одним из решающих шагов, которые должны привести к окончательной победе над эпидемией, станет введение нового
Мы рассчитываем, что решение о возможности использования этого теста будет принято в течение недели. В настоящий момент проводятся исследования его эффективности.
По информации газеты Sankei, ссылающейся на правительственные источники, решение о переходе к новому способу тестирования может быть принято 13 мая. При этом, в отличие от многих стран мира, использующих китайские тесты, страна будет использовать набор для тестирования, разработанный японской компанией Fujirebio.
Как поясняют разработчики, новый тест позволит оперативно обнаружить в организме человека антигены коронавируса, против которых иммунная система вырабатывает антитела. Исследование можно будет проводить прямо в больницах (в настоящее время
Еще одним японским
Сергей Строкань