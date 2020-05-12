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21:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Швеция усиливает меры по борьбе с эпидемией коронавируса

Правительство Швеции объявило об усилении мер по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Меры направлены на укрепление защиты пожилых граждан страны, находящихся в домах престарелых.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 233 504+80 834
Скончалось289 932+5 396
Выздоровело1 481 314+48 772
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Источник: AFP 2020

Ранее главный эпидемиологический врач страны Андерс Тегнелль признал, что, несмотря на один из самых либеральных в мире подходов в борьбе с эпидемией, он сожалеет о высоком уровне заболеваний и смертей в шведских домах престарелых. По словам врача, многие дома престарелых управляются в Швеции частными компаниями, и в работе этих компаний были выявлены «проблемы с качеством» обслуживания. Это уже привело к началу нескольких расследований.

Теперь правительство Швеции выделяет 2,2 млрд крон ($220 млн) на увеличение штата сотрудников домов престарелых и их дополнительное обучение. Средства также пойдут на увеличение оплаты сотрудников, работающих там неполный рабочий день, чтобы стимулировать их перейти на полную занятость. Кроме того, еще 2,2 млрд крон будут выделены местным властям — муниципалитетам и региональным советам, на территории которых расположены дома престарелых. Эти средства пойдут на организацию обучения новых дополнительных сотрудников для домов престарелых из числа местных жителей.

Евгений Хвостик

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