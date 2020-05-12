Швеция усиливает меры по борьбе с эпидемией коронавируса

Ранее главный эпидемиологический врач страны Андерс Тегнелль признал, что, несмотря на один из самых либеральных в мире подходов в борьбе с эпидемией, он сожалеет о высоком уровне заболеваний и смертей в шведских домах престарелых. По словам врача, многие дома престарелых управляются в Швеции частными компаниями, и в работе этих компаний были выявлены «проблемы с качеством» обслуживания. Это уже привело к началу нескольких расследований.
Теперь правительство Швеции выделяет 2,2 млрд крон ($220 млн) на увеличение штата сотрудников домов престарелых и их дополнительное обучение. Средства также пойдут на увеличение оплаты сотрудников, работающих там неполный рабочий день, чтобы стимулировать их перейти на полную занятость. Кроме того, еще 2,2 млрд крон будут выделены местным властям — муниципалитетам и региональным советам, на территории которых расположены дома престарелых. Эти средства пойдут на организацию обучения новых дополнительных сотрудников для домов престарелых из числа местных жителей.