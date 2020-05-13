02:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
К хамам лезут за словом в карман
В Госдуму внесен законопроект об усилении наказания за оскорбление граждан чиновниками.
Депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект об усилении наказания для чиновников за оскорбление граждан. Максимальный размер штрафа составит 150 тыс. руб. или дисквалификацию до двух лет. Законопроект также повышает штрафы за оскорбление для обычных граждан. Ранее с подобными инициативами выступали представители других фракций, но их предложения либо не были рассмотрены Госдумой, либо отклонены.
Как ранее сообщал «Ъ», законопроект о поправках к ст. 5.61 ч. 4 КоАП, подготовленный главой комитета по информационной политике, депутатом от ЕР Александром Хинштейном, усиливает наказание за оскорбление для чиновников и обычных граждан. Так, верхняя планка штрафа для физических лиц поднимается с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — с 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц максимальный штраф вырастет вдвое — до 200 тыс. руб. Максимальный уровень штрафа за публичное оскорбление также предлагается поднять в два раза: до 10 тыс. руб. для частных лиц, и до 100 тыс. руб. для чиновников (150 тыс. руб. или дисквалификация на срок до двух лет за повторное нарушение). Максимальный штраф для юридических лиц может быть увеличен до 700 тыс. руб. с нынешних 500 тыс. руб.
Оскорблением предлагается считать «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Отметим, в действующем законе слова об оскорблении общественной нравственности отсутствуют, эта формулировка ранее вызвала критику юристов, поскольку само понятие «общественной нравственности» не определено законом.
Отметим, ранее с предложениями наказывать чиновников за оскорбление граждан выступали представители оппозиционных фракций. Так, в феврале 2019 года депутаты от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев предлагали установить для чиновников штрафы до 30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет. Группа депутатов от КПРФ во главе с Валерием Рашкиным в своем законопроекте предлагала наказывать чиновников за оскорбление граждан штрафами до 500 тыс. руб. Соавтор законопроекта Вера Ганзя поясняла, что он появился в ответ на «закон Клишаса», приравнявший к мелкому хулиганству публично выраженное «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству и госорганам».
Тогда же депутат от ЛДПР Александр Старовойтов в своем законопроекте предложил сделать оскорбление граждан чиновниками уголовным преступлением и ввести наказание вплоть до пяти лет принудительных работ или лишения свободы до двух лет. Законопроекты Николая Коломейцева и Александра Старовойтова так и не были рассмотрены, а законопроект Валерия Рашкина был отклонен.
В декабре 2019 года на съезде ЕР была создана комиссия по этике, был принят кодекс этических норм партийца. 15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о «недопустимости
Первым за хамство был наказан глава Чувашии Михаил Игнатьев. Сначала он призвал «мочить» журналистов, а потом заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. 27 января этого года он был исключен из ЕР, а 29 января отправлен в отставку «по утрате доверия».
Как рассказал «Ъ» ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко, с начала года комиссия ЕР по этике рассмотрела более 150 обращений, треть из которых — о хамстве.
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев поддержал законопроект депутата Хинштейна: «Нам не важно, кто автор. Важно, чтобы была реализована идея». Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сказал «Ъ», что поскольку законопроект Александра Старовойтова не был рассмотрен, палата должна рассматривать новый законопроект, как альтернативный.
«Борьба “Единой России” с чиновниками — это борьба с самими собой, — полагает руководитель “Политической экспертной группы” Константин Калачев.— А себя надо пожалеть. Потому ответственность за хамство авторы предлагают умеренно жесткую». Господин Калачев напомнил, что предложение от ЛДПР было жестче: по его мнению, нынешний законопроект «выглядит как перехват инициативы с последующим смягчением наказания».
Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина