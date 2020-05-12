12 мая, источник: Lenta.Ru
США признали успехи России в Сирии
Россия демонстрирует военные успехи в Сирии, хотя Москва и недовольна правлением легитимного президента республики Башара Асада. Об этом в ходе
«Они действительно весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода
По мнению спецпредставителя, в последнее время Москва недовольна действиями законного президента республики, однако альтернативы ему пока что нет. Он также подчеркнул, что основные интересы России в Сирии — это поддержка военных баз и своих экономических вложений.
Кроме того, по его словам, в ограниченном военном участии Москва видит крупные стратегические успехи.
Ранее в США назвали российские действия вмешательством в дела Сирии. Как заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон, Москва участвует в срыве мирных договоренностей и расширении конфликта.