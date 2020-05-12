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12 мая, источник: РИА Новости

Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой» в истории США

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала коронавирус «величайшей катастрофой в истории страны».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 239 872+80 495
Скончалось290 390+5 507
Выздоровело1 482 930+48 940
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Источник: AP 2020

«Более 80 тысяч американцев умерли, около 1,4 миллиона заразились. Тридцать три миллиона американцев подали на пособие по безработице. Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с величайшей катастрофой в истории нашей страны», — сказала Пелоси, выступая с заявлением на своей странице в Facebook.

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Она заявила, что предложенный демократами 3-триллионный новый пакет помощи «в основном» построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики.

«Бездействие — это путь, который обойдется дороже всего», — предупредила Пелоси.

Она раскритиковала республиканцев, которые скептически относятся к необходимости тратить столь колоссальные средства с учетом того, что на поддержку экономики было выделено уже три триллиона долларов в прошлом, и местный центробанк — Федеральная резервная система — продолжает кредитовать бизнес.

«Некоторые говорят: давайте, возьмем паузу. Но многие семьи страдают. Голод, оплата за аренду, счета, тяжесть потери работы или трагедия потери любимого человека паузу не берут», — заявила Пелоси.

Как ожидается, палата представителей может проголосовать по новому законопроекту уже в пятницу. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм относительно законопроекта — по его словам, нужен более «узконаправленный» документ.

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