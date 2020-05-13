В Сенат США внесли законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса

«Законопроект требует, чтобы президент в течение 60 дней подтвердил, что Китай предоставил полный отчет для расследования причин возникновения коронавируса COVID-19, проводимом США, их союзниками или ООН», — сообщает Bloomberg. В документе США также призывают Китай освободить протестующих активистов, задержанных в Гонконге.
Ранее господин Трамп заявил, что Китай понесет ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе. Он уверен, что распространение коронавируса началось из лаборатории в китайском Ухане и поручил выяснить, могли ли Китай и ВОЗ скрывать информацию о коронавирусе.
3 мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) сообщило, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.
На следующий день The Guardian написала, что у разведывательного союза «Пять глаз» на самом деле нет доказательств теории о том, что коронавирус был создан в