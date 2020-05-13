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01:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сенат США внесли законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса

Сенатор Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о введении санкций против Китая за распространение COVID-19. Законопроект дает право президенту США Дональду Трампу ввести санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 13.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 254 302+85 875
Скончалось291 334+5 889
Выздоровело1 483 198+30 572
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Источник: AP 2020

«Законопроект требует, чтобы президент в течение 60 дней подтвердил, что Китай предоставил полный отчет для расследования причин возникновения коронавируса COVID-19, проводимом США, их союзниками или ООН», — сообщает Bloomberg. В документе США также призывают Китай освободить протестующих активистов, задержанных в Гонконге.

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Ранее господин Трамп заявил, что Китай понесет ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе. Он уверен, что распространение коронавируса началось из лаборатории в китайском Ухане и поручил выяснить, могли ли Китай и ВОЗ скрывать информацию о коронавирусе.

3 мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) сообщило, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.

На следующий день The Guardian написала, что у разведывательного союза «Пять глаз» на самом деле нет доказательств теории о том, что коронавирус был создан в научно-исследовательской лаборатории китайского Уханя. Всемирная организация здравоохранения также заявила, что до сих пор правительство США не предоставило ни единого доказательства этой теории, а заявления господина Трампа назвали «спорными».

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1 мая© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 13.05
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