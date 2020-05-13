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03:20 (мск), источник: ТАСС

Мадуро объявил о продлении действия режима ЧП в Венесуэле еще на месяц

По словам венесуэльского президента, эта мера направлена на «защиту населения».

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Источник: AFP 2020

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил во вторник о том, что решил продлить действие чрезвычайного положения в стране еще на один месяц, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Сегодня, 12 мая, я подписываю продление действия чрезвычайного положения на 30 суток», — заявил Мадуро, выступление которого в Каракасе транслировалось по государственному телевидению.

По словам венесуэльского лидера, эта мера направлена на «защиту населения».

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта, в тот же день был введен в действие режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. По состоянию на 12 мая в Венесуэле зафиксировано 423 случая заражения, 10 человек умерли.

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