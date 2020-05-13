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03:52 (мск), источник: РИА Новости

Главком ВМФ России поздравил моряков с Днем Черноморского флота

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил моряков и ветеранов с Днем Черноморского флота, сообщает представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Источник: РИА Новости

«Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев, ветеранов с Днем Черноморского флота, который отмечается ежегодно 13 мая», — говорится в сообщении.

Евменов особо подчеркнул, что Черноморский флот находится на этапе активного развития и оснащения. Это, по словам главкома ВМФ, обусловлено «логичной необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге».

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Он также добавил, что Черноморский флот будет самодостаточным и сбалансированным по составу своих сил и средств, будет развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры.

«Процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении», — приводятся в сообщении слова Евменова.

Кроме того, он добавил, что силы Черноморского флота наряду с силами других флотов будут являться важнейшим элементом постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Для этого, добавил Евменов, у черноморцев есть опыт действий в Средиземном море в прошлом 5-й Средиземноморской эскадры, а также опыт участия в действиях против террористов на территории Сирии.

«В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой во славу нашей родины России», — заключил Евменов.

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