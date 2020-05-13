Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Текст письма Гутерреша есть в распоряжении РИА Новости.
Слуцкий в апреле обратился с призывом к политикам Евросоюза, США, Великобритании и межпарламентским организациям отказаться от санкционной политики на фоне ситуации с коронавирусом. В обращении говорилось, что в условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей простых людей на грань выживания.
«Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю
Он отметил, что получил поддержку со стороны РФ в вопросе глобального прекращения огня для содействия борьбе с пандемией COVID-19 и попросил всех членов международного сообщества присоединиться к скорейшему выполнению этого призыва.
Сам генсек ООН в своем письме лидерам «Группы двадцати» от 26 марта призвал воздержаться от санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на вызовы пандемии.
«И я повторил мой призыв ходе последующего брифинга со
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.