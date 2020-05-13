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09:08 (мск), источник: РИА Новости

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Текст письма Гутерреша есть в распоряжении РИА Новости.

Слуцкий в апреле обратился с призывом к политикам Евросоюза, США, Великобритании и межпарламентским организациям отказаться от санкционной политики на фоне ситуации с коронавирусом. В обращении говорилось, что в условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей простых людей на грань выживания.

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«Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства-члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года», — говорится в ответе Гутерреша.

Он отметил, что получил поддержку со стороны РФ в вопросе глобального прекращения огня для содействия борьбе с пандемией COVID-19 и попросил всех членов международного сообщества присоединиться к скорейшему выполнению этого призыва.

Гутерреш также напомнил, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения.
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Сам генсек ООН в своем письме лидерам «Группы двадцати» от 26 марта призвал воздержаться от санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на вызовы пандемии.

«И я повторил мой призыв ходе последующего брифинга со странами-членами 27 марта. Я намерен впредь в публичном и частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов. Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации наших совместных усилий по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества», — говорится в письме Гутерреша.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.

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