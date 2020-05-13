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10:25 (мск), источник: РИА Новости

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции «Говорит Москва» появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью.

Источник: Администрация Ненецкого автономного округа

«Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут», — отметил он.

Бездудный подчеркнул, что более полная информация появится после обеда.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. Референдум намечен на этот год.

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