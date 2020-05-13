10:25 (мск), источник: РИА Новости
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции «Говорит Москва» появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью.
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