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11:23 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект о праве полицейских вскрывать автомобили

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности, о праве вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, он предполагает внесение изменений в федеральный закон «О полиции».

Источник: РИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь «на усиление прав и законных интересов граждан», а также на «совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел».

В частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее.

Хозяина машины, согласно документу, должны оповестить о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом подчеркивается, что в отсутствие владельца полиция должна обеспечить сохранность транспортного средства.

«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — добавляется в документе.

Кроме того, проект предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

Одновременно в границах оцепления полиции могут разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется, полиция будет наделена правом не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка.

В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается «прикоснуться к его огнестрельному оружию» (согласно действующей редакции закона), но и если тот попытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения».

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