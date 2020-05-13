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12:14 (мск), источник: РИА Новости

В России временно перестали использовать новейшие ИВЛ «Авента-М»

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», выпущенных Уральским приборостроительным заводом начиная с 1 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 262 799+84 643
Скончалось291 981+5 628
Выздоровело1 493 661+37 168
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Источник: РИА "Новости"

Эти ИВЛ использовали в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

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Что такое аппарат ИВЛ и зачем он нужен

В первом случае погибла одна пациентка, во втором — пять человек.

После этого Росздравнадзор решил проверить безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.

Проверку проведут и специалисты Уральского приборостроительного завода. Как заявляли в концерне КРЭТ, аппараты под маркой «Авента» поставляются в больницы с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.

Кроме того, партию аппаратов «Авента-M» Россия отправила в США. Их получили склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси, где прогнозировалась острая нехватка.

Однако после того как ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы, а теперь их изымают со складов.

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