В России временно перестали использовать новейшие ИВЛ «Авента-М»

Эти ИВЛ использовали в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в
В первом случае погибла одна пациентка, во втором — пять человек.
После этого Росздравнадзор решил проверить безопасность аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах.
Проверку проведут и специалисты Уральского приборостроительного завода. Как заявляли в концерне КРЭТ, аппараты под маркой «Авента» поставляются в больницы с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было.
Кроме того, партию аппаратов «Авента-M» Россия отправила в США. Их получили склады в
Однако после того как ситуация с коронавирусом стабилизировалась, аппараты оказались не востребованы, а теперь их изымают со складов.