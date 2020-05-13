Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

Согласно постановлению, подписанному исполняющим обязанности
В начале апреля правительство утвердило список отраслей, которые сильнее остальных ощутили на себе негативное влияние пандемии. Изначально к таким сферам отнесли автомобильные и авиаперевозки; культуру, досуг и развлечения; организацию конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.
Впоследствии перечень отраслей, которым окажут помощь в первую очередь, решили расширить.
Всего в мире, по данным ВОЗ, за весь период было выявлено более 4,2 миллиона человек, заразившихся коронавирусом, как минимум 287 тысяч из них скончались.
В России число случаев заболевания COVID-19 превысило 242 тысячи, 2212 из них умерли, 48 003 выздоровели.