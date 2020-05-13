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11:14 (мск), источник: РИА Новости

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство обновило список отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 262 799+84 643
Скончалось291 981+5 628
Выздоровело1 493 661+37 168
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Источник: РИА Новости

Согласно постановлению, подписанному исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, в перечень добавили торговлю через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.

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В начале апреля правительство утвердило список отраслей, которые сильнее остальных ощутили на себе негативное влияние пандемии. Изначально к таким сферам отнесли автомобильные и авиаперевозки; культуру, досуг и развлечения; организацию конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

Впоследствии перечень отраслей, которым окажут помощь в первую очередь, решили расширить.

Пандемия коронавируса

Всего в мире, по данным ВОЗ, за весь период было выявлено более 4,2 миллиона человек, заразившихся коронавирусом, как минимум 287 тысяч из них скончались.

В России число случаев заболевания COVID-19 превысило 242 тысячи, 2212 из них умерли, 48 003 выздоровели.

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