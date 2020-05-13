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12:00 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение миропорядка

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. США вместе с союзниками не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 13.05
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Инфицировано4 262 799+84 643
Скончалось291 981+5 628
Выздоровело1 493 661+37 168
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Источник: AP 2020

«Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанном на правилах. Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими», — сказал Лавров.

По его словам, со стороны США наращивается давление на страны, которые проводят независимую внешнюю политику, а также доносится критика в сторону Всемирной организация здравоохранения.
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«Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации, игнорируются призывы приостановить односторонние санкции на период борьбы с коронавирусной инфекцией, санкции, которые препятствуют гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия», — пояснил министр.

Он отметил, что пандемия коронавируса остро ставит вопрос о будущем системы международных отношений, которая в настоящее время проходит проверку на прочность. Распространение инфекции стало вызовом не только для отдельных государств, чья экономика и социальная сфера испытали ощутимый негативный эффект, но и для международных организаций и интеграционных объединений, включая ШОС.

Лавров подчеркнул, что Россия неизменно продолжает призывать к поиску коллективных решений, и эти усилия должны основываться на принципах универсальности, многосторонности, а также отражать интересы каждого государства.

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