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17:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснен самый распространенный симптом коронавируса

Американские ученые объяснили потерю обоняния у части инфицированных коронавирусом пациентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 13.05
Инфицировано242 271+10 028
Скончалось2 212+96
Выздоровело48 003+4 491
Инфицировано4 291 081+85 280
Скончалось293 157+6 217
Выздоровело1 507 598+37 147
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По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля. Специалисты выяснили, что белки, с помощью которых частицы вируса проникают в организм, вырабатываются клетками полости носа. На основе опытов с мышами удалось понять, что большее количество данных белков — рецептора ACE2 и протеазы TMPRSS2 — формируется у более пожилых особей. По этой причине, в частности, пожилые пациенты тяжелее переносят заболевание, чем молодые.

В исследовании говорится, что на данный момент нет информации о том, какие именно клетки обонятельного эпителия носовой полости экспрессируют данные белки, то есть способствуют заражению COVID-19. Медики заметили, что обладание этой информацией поможет улучшить диагностику и ускорить разработку вакцины от коронавируса.

В конце апреля международная группа ученых выяснила, что некоторые симптомы COVID-19 могут проявляться у ограниченного числа пациентов. К неочевидным симптомам коронавируса, которые, скорее всего, были переданы по наследству и имеют генетическую основу, отнесли мышечные боли и потерю обоняния.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 13.05
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