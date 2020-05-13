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15:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин раскритиковал работу портала Госуслуг

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что портал Госуслуг не справился с заявками на разовую выплату 10 тыс. руб. на ребенка. Сайт второй день работает с перебоями.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Одиннадцатого числа, после достаточно серьезной проработки с правительством, с администрацией, я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», — сказал господин Путин на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

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«Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание также, как и на другие вопросы подобного рода», — отметил президент.

О разовых выплатах на детей Владимир Путин объявил во время обращения 11 мая, они начнутся с 1 июня. Деньги положены на детей в возрасте от трех до шестнадцати лет.

По оценке властей, поддержку смогут получить 27 млн российских семей. Для оформления выплаты запущен сервис на сайте Госуслуг.

Помимо этого, будет в два раза увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан — до 6,75 тыс. руб. Семьям с детьми от 3 до 7 лет, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума, получат выплаты по 5,5 тыс. руб. в месяц не с 1 июля, а с 1 июня.

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