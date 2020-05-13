Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Полыхающий небоскреб в ОАЭ сняли на видео По словам очевидцев, возгорание началось на первом уровне. Пламя быстро охватило все жилое здание
Фоторепортажи
22День работников скорой медицинской помощи в России
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
15:28 (мск), источник: РИА Новости

Архангельская область и НАО договорились начать объединение

МУРМАНСК, 13 мая — РИА Новости. Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.

Источник: Администрация Ненецкого автономного округа

В среду врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали соответствующий меморандум.

НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. Второго апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место назначили губернатора Ненецкого округа Александра Цыбульского, а НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.

Читайте также
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Как разъяснил член Ассоциации юристов России Владислав Калинин, объединение двух субъектов федерации в один возможно, если на референдуме более половины жителей выскажутся за такое решение.

По словам собеседника агентства, окончательно оно оформляется федеральным законом и затем вносится в конституцию.

В свою очередь депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин сказал РИА Новости, что вопрос объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа может решиться в течение года-двух.

 В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне 'Катюша'
Вирусолог назвал срок создания действующего лекарства от коронавируса
В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек
Минпросвещения решило перенести ЕГЭ и отменило ОГЭ
Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии
Чиновницу отстранили от должности за критику рожающих россиянок
Более 22 млрд рублей доплат за борьбу с COVID-19 не дошли врачам
Instagram удалил аккаунт Рамзана Кадырова
ВЦИОМ: россияне одобряют предложенные Путиным меры поддержки
Здоровье
Описаны новые правила въезда туристов в Сочи в условиях пандемии Основанием для проезда в Краснодарский край станет путевка.
Hi-Tech
Выплаты от государства. Как их получить Объясняем с картинками.
Авто
Реформу техосмотра отложили на год Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян
Кино
Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках Актер вспомнил работу над фильмом «Лед 2»
Новости партнеров
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
Однушки в старой Москве: во сколько обходится аренда самых дешевых
Каким стал мальчик-мажор из фильма "Игрушка" спустя 40 лет (фото)
Состояние Татьяны Булановой ухудшилось
Дети
Признаки того, что вы — токсичный родитель Как определить, не вредит ли ребенку ваше стремление сделать «как лучше»?
Леди
Как похудеть за одно занятие: советы от звезды Comedy Woman Вместо чашки кофе — пару минут зарядки от нашего звездного гостя!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь