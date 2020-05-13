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15:57 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги».

Источник: РИА Новости

Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш (ЕР), а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).

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В редакции первого чтения законопроектом предполагался сбор подписей избирателей с использованием портала «Госуслуги», с использованием указанной системы может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.

Кроме того, для исключения ошибок при изготовлении подписных листов проектом устанавливается обязанность комиссии, организующей соответствующие выборы, референдум, утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество.

Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, было внесено предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно, определять необходимость проведения такого формата голосования будет ЦИК.

Как рассказал соавтор поправки, депутат от ЕР Дмитрий Вяткин, эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.

Также среди поправок было предложение, согласно которому выборы руководителя субъекта РФ, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС. Большинством депутатов (249 голосов — за, 79 — против) поправки были поддержаны.

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